Pena de prisión, multa e indemnización a las víctimas por una agresión homófoba en Siero al grito de «maricón de mierda»

E. C. Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:49 Compartir

Ya hay condena por la agresión homófoba en Pola de Siero en noviembre de 2021. Los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del día 1, cuando los dos acusados se encontraban en el exterior de un pub de la calle Celleruelo de Pola de Siero, cuando J. C. M. P., el joven poleso de 27 años que fue víctima de la paliza, se encontraba junto a un grupo de amigos en el exterior de un pub de la calle Celleruelo de La Pola Pola. Los acusados se acercaron a ellos y les dijeron, refiriéndose a la víctima: «Maricón de mierda, eres un maricón de mierda, me da muchísimo asco, vete de aquí asqueroso, hijo de puta, nos las vas a pagar». Después, se marcharon del lugar.

Más tarde se volvieron a encontrar de nuevo en la plaza cubierta, a la altura de la calle Álvarez Parrondo. Entonces, el amigo que acompañaba en ese momento a J. C. M. P. les dijo que si tenían algún problema con que su amigo fuera homosexual, momento en que los dos acusados les propinaron puñetazos. A consecuencia de estos hechos, el amigo del joven sufrió una contusión nasal y en el ojo izquierdo y una herida inciso contusa nasal. J. C. M. P. sufrió un hematoma en el ojo derecho y depresión reactiva.

Ambos acusados han reconocido este lunes los hechos y han aceptado, cada uno de ellos, una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal; y una pena de 2 meses de multa con una cuota de 8 euros por un delito leve de lesiones, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán con 2.000 euros a la víctima y con 500 a la persona que le acompañaba, más los intereses legales correspondientes, y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados.

La sentencia, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, fue alcanzada con la conformidad de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los acusados.

Temas

Siero