¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Flor Tuñón, Lola Fernández y la edil de Mayores de Siero Pilar Santianes, durante el homenaje. E. C.

La sierense Lola Fernández, de 94 años, recoge el premio Abuela Campesina

Con su burro 'Manolo', se encargó durante años de repartir la leche por los pueblos

E. C.

Villaviciosa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Tiene 94 años y destila vitalidad. Lola Fernández Alonso, vecina de Hevia (Siero) recogió este domingo el galardón Abuela Campesina en un acto en Villaviciosa. Un premio que reconoce su trayectoria en el campo y también su presente, sus ganas de hacer cosas y de seguir pendiente de todos y todo.

De hecho, destaca la Asociación de Mujeres Campesinas, Lola Fernández disfruta de sus aficiones, de viajar y conocer nuevos lugares, y, además, no se olvida de sacar tiempo para colaborar y aportar su experiencia en el ámbito del asociacionismo vecinal y de mujeres de su entorno. Sus méritos no pasaron inadvertidos para la Asociación de Mujeres Campesinas, entidad que preside Flor Tuñon y que la consideró merecedora de un galardón con el que que desde 1991 se reconoce la importancia de las mujeres en el mundo rural, sus historias en el territorio y su aportación comunitaria a través de las tradiciones, sus trabajos y las redes «que hilvanaron buscando la consecución de la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales».

Muchas son las historias que guarda en la memoria Lola Fernández Alonso, quien se encargó en su momento de atender a las vacas y repartir la leche por los pueblos con su burro 'Manolo'. Además de cavar la tierra en busca de conseguir una buena zona de cultivo, por ejemplo, para un invernadero.

Este domingo Lola Fernández vio reconocido su trabajo en una animada celebración.

