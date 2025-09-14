El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tony Gómez, Ángel García y Alejandra Cuadriella. E. C.

Siero adjudica la rampa de acceso en el entorno de la plaza Mayor de La Fresneda

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 89.922 euros y estará lista en tres meses

Marta Varela

La Fresneda

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:03

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció este domingo la adjudicación de los trabajos de construcción de una rampa accesible en el entorno de la ... plaza Mayor de La Fresneda. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 89.922 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero adjudica la rampa de acceso en el entorno de la plaza Mayor de La Fresneda

Siero adjudica la rampa de acceso en el entorno de la plaza Mayor de La Fresneda