Siero adjudica la rampa de acceso en el entorno de la plaza Mayor de La Fresneda

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció este domingo la adjudicación de los trabajos de construcción de una rampa accesible en el entorno de la ... plaza Mayor de La Fresneda. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 89.922 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La obra tiene como objetivo construir una rampa accesible en la plaza Mayor de La Fresneda que presenta una diferencia de nivel de 2,85 metros entre su lindero norte (camino del Parque) y el resto del espacio, lo cual se resuelve actualmente con dos escaleras paralelas.

Debido a las limitaciones del entorno, con edificaciones consolidadas y zonas de paso de dimensiones reducidas, no es viable situar la rampa dentro de la plaza. Por ello, se ha decidido ubicarla en una parcela triangular al este de la plaza, junto a una escalera existente de propiedad municipal. Esta parcela, al no permitir edificación en su vértice norte por falta de espacio y las servidumbres de luces rectas de las edificaciones colindantes, se aprovechará para concentrar la rampa y así liberar el resto del espacio para futuros desarrollos.

El alcalde explicó que el proyecto era una petición de la Plataforma Vecinal de La Fresneda desde hacía tiempo. «El año pasado no pudimos ejecutarlo porque tuvimos que hacer varias gestiones a nivel administrativo que dilataron el proyecto en el tiempo», explicó. Para cumplir con su compromiso fue necesario este año «suplementar la partida presupuestaria para llevarlo a cabo, pero confiamos que pueda estar ejecutado», aclaró el primer edil.