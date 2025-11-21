El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En el bajo, el centro de salud de El Berrón. A. F. G.

Siero adquiere un bajo para poder ampliar el centro de salud de El Berrón

El Ayuntamiento cederá el local al Principado tras la firma de una permuta con el propietario

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

El Ayuntamiento de Siero ya está en disposición de ceder al Principado un bajo comercial para poder ejecutar la ampliación del centro de ... salud de El Berrón. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', firmó este viernes, en la notaría de Lugones, la permuta con el propietario, por la que este recibirá a cambio otro local de titularidad municipal ubicado en el barrio de La Isla de La Pola. El Consistorio logra, de este modo, 222 metros cuadrados valorados en 125.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  6. 6 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero adquiere un bajo para poder ampliar el centro de salud de El Berrón

Siero adquiere un bajo para poder ampliar el centro de salud de El Berrón