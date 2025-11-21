Siero adquiere un bajo para poder ampliar el centro de salud de El Berrón

El Ayuntamiento de Siero ya está en disposición de ceder al Principado un bajo comercial para poder ejecutar la ampliación del centro de ... salud de El Berrón. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', firmó este viernes, en la notaría de Lugones, la permuta con el propietario, por la que este recibirá a cambio otro local de titularidad municipal ubicado en el barrio de La Isla de La Pola. El Consistorio logra, de este modo, 222 metros cuadrados valorados en 125.000 euros.

«Existe una demanda y una reivindicación de los vecinos y de los profesionales en El Berrón para ampliar las instalaciones sanitarias», explicó el regidor. Es por eso que la propia consejería había pedido el local anexo; a cambio, el Principado acometerá las obras necesarias para su adecuación. «Ha sido una tarea que nos ha llevado mucho tiempo y, al final, hemos llegado a un acuerdo con el propietario». El particular ha tenido que abonar una diferencia de unos 300 euros tras la tasación de ambos locales.

«Esperemos que sean ágiles —decía el alcalde en alusión a la consejería— para acometer las obras y que podamos contar con un centro de salud acorde a las necesidades de la población de El Berrón». 'Cepi' se mostró satisfecho con la operación porque se resuelve así una necesidad en la localidad; pero también hubo un resquicio para la queja. «Como siempre, estamos haciendo esfuerzos en mejorar servicios o infraestructuras que son responsabilidad de otra administración; en este caso, el compromiso de la consejería es ampliar las instalaciones a cambio del local y creemos que, en este caso, es algo justo».

Otra cuestión será aumentar la dotación de personal, algo que también se reclama desde la localidad. El alcalde tiene previsto mantener una reunión, posiblemente la próxima semana, para abordar los problemas de falta de facultativos en los centros de salud del municipio.