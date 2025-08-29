Siero tiene autorización para hacer la nueva rotonda de acceso a Parque Principado

25 años después la entrada a Parque Principado desde Siero tendrá una rotonda que distribuirá el tráfico evitando los atascos kilométricos que se producen de ... forma habitual desde la autovía AS-64. El Ayuntamiento de Siero recibía a primera hora de esta mañana la autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ejecución de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado. El alcalde de Siero, Ángel García, señaló que «se trata de un día muy importante para el concejo y para todo el centro de Asturias, después de tantos años de espera».

«No podrá estar terminada para navidades como era nuestra intención, pero si estará a mediados de 2026», explicó el regidor sierense. Reconoce que «ha sido un expediente muy complicado, llevamos años intentando resolverlo con distintas opciones que nunca llegaron a fructificar», recuerda el regidor, como también se estaba a la espera desde hace tiempo de una autorización que llega después de varios estudios de tráfico y redacción de proyectos», por lo que «queremos agradecer la colaboración de la Demarcación de Carreteras con el Ayuntamiento y con los técnicos municipales para encontrar la solución idónea«, remarca García.

El Ayuntamiento de Siero está en disposición de iniciar de inmediato el expediente que permita la licitación de estos trabajos, ya cuenta con todas la autorizaciones y trámites necesarios. Sus previsiones apuntan a que las obras estén finalizadas para mediados del año que viene, y para ello cuenta con una partida presupuestaria de 872.000 euros–procedentes de los remanentes de 2024–.

El proyecto contempla varias soluciones en el nudo de Granda-oeste desde la AS-64. Así, en sentido Oviedo, se va a habilitar dicha rotonda que permitirá absorber un gran volumen de tráfico. Es en este punto donde más problemas de acceso se registran. Además, la construirá un nuevo vial para el tráfico procedente de Oviedo que circulen en sentido Santander. Se duplicará la calzada y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana. «Es un proyecto muy necesario que llevaba muchos años esperando, desde la propia apertura de Parque Principado; cuando se gobierna hay que buscar la mejor solución posible, pero avanzando», defendió el alcalde. Se trata de una solución «consensuada y pactada» con Demarcación de Carreteras.