Zona donde está proyectada la nueva rotonda que ejecutará el Ayuntamiento de Siero E. C.

Siero tiene autorización para hacer la nueva rotonda de acceso a Parque Principado

Se trata de una de las obras más esperadas en el concejo y que estaba pendiente desde hace 25 años

Marta Varela

Pola de Siero

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:52

25 años después la entrada a Parque Principado desde Siero tendrá una rotonda que distribuirá el tráfico evitando los atascos kilométricos que se producen de ... forma habitual desde la autovía AS-64. El Ayuntamiento de Siero recibía a primera hora de esta mañana la autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ejecución de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado. El alcalde de Siero, Ángel García, señaló que «se trata de un día muy importante para el concejo y para todo el centro de Asturias, después de tantos años de espera».

