Siero avanza en la administración sin papel con la implementación de una novedosa firma biométrica

El Ayuntamiento de Siero sigue dando pasos para su modernización, implementando nuevas herramientas tecnológicas con los objetivos de lograr una administración más ágil, ... rápida y con la intención de lograr la supresión del papel en los trámites. Así, el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el edil de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, presentaron –y asistieron al estreno– el sistema de firma biométrica para los trámites presenciales en el registro.

A partir de ahora, las personas que realicen gestiones podrán firmar directamente en un dispositivo electrónico, mediante una rúbrica digital que queda registrada de forma segura como parte de su expediente. La firma biométrica permite reducir los tiempos de espera, eliminar el uso de papel y simplificar la gestión documental, facilitando la tramitación tanto para los vecinos como para el personal Ayuntamiento.

Recientemente, se adjudicó el contrato que incluye el suministro de un sistema de 'software' y de los equipos informáticos necesarios, entre ellos 16 'tablets' y 14 licencias de uso anual. Todos los elementos están integrados con la herramienta de gestión de expedientes electrónicos Gestiona, en implantación en el Ayuntamiento, para la puesta en marcha de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro. El contrato tiene una duración de cuatro años y un presupuesto total de 28.664 euros.

Todos los trámites que requieran firma se completarán electrónicamente, generando automáticamente una copia firmada del documento en formato digital que se integra directamente en el sistema de expedientes del Ayuntamiento. La rúbrica se realiza de forma presencial y voluntaria, sobre pantallas táctiles calibradas que recogen información biométrica (presión, inclinación, velocidad, entre otros aspectos), garantizando trazabilidad, seguridad jurídica y evidencia equivalente a la utilizada por un perito caligráfico.

Inteligencia Artificial

El alcalde explicó que, «con el objetivo de atender mejor a los ciudadanos y a las empresas, el Ayuntamiento está implementando una nueva herramienta informática de gestión documental, junto con el apoyo del departamento TIC. Una de las novedades es que los ciudadanos podrán registrarse a través de una 'tablet', que será gestionada por el personal del registro y validada mediante firma digital. Esto permitirá reducir el uso de papel y facilitar la tramitación administrativa, incluso sin necesidad de acudir físicamente al Ayuntamiento». El resguardo –que este jueves todavía se entregaba en papel– podrá ser remitido directamente a la cuenta de correo electrónico del interesado.

El equipo de gobierno local se ha lanzado a la modernización en varios ámbitos, también en desarrollo de herramientas propias con Inteligencia Artificial (IA) para la tramitación de expedientes, como los urbanísticos. Así, cuenta con acuerdos con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y la Universidad de Oviedo.