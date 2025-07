Siero busca unificar el control de las más de 180 cámaras de vigilancia del concejo

El Ayuntamiento adjudica las obras en el campo de El Bayu tras los actos vandálicos

Los trabajos para el arreglo de uno de los vestuarios del campo de fútbol de El Bayu darán comienzo en breve tras la adjudicación. Así lo indicó este lunes el alcalde, Ángel García, 'Cepi', tras referirse también al último capítulo de actos vandálicos en este recinto municipal y del que informó EL COMERCIO. Al respecto, el regidor aseguró que se trata de un fenómeno «puntual» y que la vigilancia es competencia de la Policía Local. Sobre la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia, se refirió al problema que hay en el municipio, de la falta de un control único para el concejo. Fue el pasado sábado cuando los responsables del campo de La Pola se encontraron con destrozos en los baños y una inundación provocada por la rotura de uno de los grifos. «El agua llegaba hasta el propio acceso del recinto. No sabemos quiénes son ni qué es lo que persiguen. No roban nada porque no hay nada de valor en las instalaciones. Han destrozado por destrozar».