Siero conmemora el 25N con talleres para los estudiantes y charlas

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias de Siero, desgranó este sábado la programación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia ... contra la Mujer.

En los centros educativos del concejo se celebrarán talleres, de plástica para los más pequeños y en Secundaria versarán sobre bienestar emocional y prevención de la violencia y fomento de los buenos tratos. El domingo 23 de noviembre, a las 12.30 horas, la plaza cubierta de Pola de Siero acogerá la charla 'El collage subversivo. Deconstruyendo estereotipos', a cargo de Noelia Blanco. Esta actividad se organiza en colaboración con la Semana de Arte Urbano de Siero. El martes 25 de noviembre, el Ayuntamiento colaborará con el Movimiento 8M, ofreciendo un servicio de transporte a la manifestación que se celebrará en Avilés.

El día 27 en el Pleno se leerá el manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer. Y a las 19:30 horas el Auditorio de la Pola de Siero acogerá el concierto Resistencias y resiliencias en las voces de las mujeres.