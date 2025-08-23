Siero convoca las ayudas para el desarrollo de planes de inclusión social
El importe destinado a esta línea asciende a 130.000 euros y el plazo se abre este lunes
A. F. G.
Siero
Sábado, 23 de agosto 2025, 18:56
La edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, anunció que a partir del lunes, día 25, se ... podrán solicitar las subvenciones a los Proyectos Locales de Inclusión Social (PLIS), tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado. El importe destinado a estas ayudas asciende a 130.000 euros.
Tal y como explicó la concejal, estas subvenciones, que se podrán solicitar hasta el 15 de septiembre, están destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la atención social a las personas y familias que se encuentren en una situación de desigualdad social o en riesgo de exclusión social.
Los proyectos han de estar relacionados directamente con alguno de los siguientes ejes de trabajo previstos: programas dirigidos a la infancia que conlleven acciones encaminadas a favorecer la inclusión del alumnado que, por sus condiciones familiares, sociales o de otra índole, se encuentre en desventaja educativa; o actuaciones que desarrollen medidas de acompañamiento y formación encaminadas a la integración personal, social y laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.
