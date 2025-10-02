El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un momento del inicio de los trabajos de demolición de la vieja Escuela de Adultos P. Gutiérrez

Siero derriba la vieja escuela de adultos para crear un espacio público para los vecinos

La actuación cuenta con un presupuesto de casi 218.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Marta Varela

Pola de Siero

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, acudieron este jueves al inicio de las obras ... de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola de Siero. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 217.898,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero derriba la vieja escuela de adultos para crear un espacio público para los vecinos

Siero derriba la vieja escuela de adultos para crear un espacio público para los vecinos