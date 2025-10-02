Siero derriba la vieja escuela de adultos para crear un espacio público para los vecinos

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, acudieron este jueves al inicio de las obras ... de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola de Siero. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 217.898,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El inmueble, construido en 1955, tuvo diferentes usos a lo largo de su historia, como oficinas del antiguo Mercado de Ganados, después de la Policía Nacional y finalmente albergó la Escuela de Adultos. Tal y como recoge la memoria de la obra, con el paso del tiempo, el inmueble ha dejado de ser adecuado para cubrir las necesidades educativas actuales, motivo por el cual su actividad ha sido trasladada a una nueva ubicación. Asimismo, el deterioro progresivo de la edificación ha supuesto que ya no resulte útil en sus condiciones actuales.

Previamente al inicio de las labores de demolición, ha sido necesario retirar el amianto existente en la cubierta y en las bajantes de fibrocemento, conforme a la normativa de seguridad vigente. Con posterioridad, dicho material fue trasladado a un gestor autorizado para su tratamiento. Asimismo, se procedió a la retirada de los enseres y las puertas del edificio.

Estas obras consisten en la demolición completa del antiguo centro educativo y la posterior adecuación de la parcela como zona ajardinada. Para ello se procederá al retaluzado del terreno, empleando las tierras resultantes de la excavación, y a la posterior aportación de tierra vegetal e hidrosiembra para la creación de espacios verdes.

Durante la visita, el primer edil comentó que «lo que buscamos con esta actuación es generar un gran espacio en torno al Paraguas». Y recordó que se trata de una zona que «inicialmente estaba ocupada por la estación de autobuses, que hacía de barrera; la primera medida que llevamos a cabo fue demoler esa estación y bajarla para recuperar el Paraguas».

Además, el alcalde señaló que la demolición de inmueble era una actuación esperada, «no solo porque el edificio estaba en muy mal estado de conservación, sino también por el lugar en el que se encuentra». Añadió que, una vez finalicen los trabajos, se valorarán las posibilidades del entorno: «La idea es mantener una zona abierta y de espacio público para el disfrute de los ciudadanos».

Esta intervención se suma a otras similares enmarcadas en la política que «tenemos del Siero para vivir, como la reciente demolición de un edificio en la avenida de Gijón de Pola de Siero para mejorar la estética del entorno». Por último, el alcalde señaló que esta actuación podría ser susceptible de ser financiada a través de los fondos europeos Feder.