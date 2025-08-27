El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del parque de baterías planeado en Argüelles, Siero. E. C.

Siero descarta moratorias con sus parques de baterías: «Son en suelo industrial»

El alcalde recuerda que la regulación depende del Principado y que los almacenes en el concejo no se verán afectados por las directrices

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:20

Los vecinos de Argüelles pedían al Ayuntamiento de Siero una suerte de moratoria para la instalación de parques de baterías en el concejo hasta ... que el Principado redacte las directrices que regulen su instalación. Al respecto, el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', la descarta por un motivo principal: «porque el Gobierno regional ya dejó claro que la nueva regulación –de estos almacenes energéticos– excluye a los propuestos en suelos industriales, que es donde están planteados los dos previstos en el concejo», el citado de Argüelles y el ya autorizado en Granda.

