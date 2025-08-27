Siero descarta moratorias con sus parques de baterías: «Son en suelo industrial»

Los vecinos de Argüelles pedían al Ayuntamiento de Siero una suerte de moratoria para la instalación de parques de baterías en el concejo hasta ... que el Principado redacte las directrices que regulen su instalación. Al respecto, el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', la descarta por un motivo principal: «porque el Gobierno regional ya dejó claro que la nueva regulación –de estos almacenes energéticos– excluye a los propuestos en suelos industriales, que es donde están planteados los dos previstos en el concejo», el citado de Argüelles y el ya autorizado en Granda.

El regidor hacía referencia a la decisión del Consejo de Gobierno regional, que acordó el pasado lunes la suspensión temporal de licencias para la construcción de estos almacenes energéticos en suelo no urbanizable y dio luz verde al inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones.

Así, en la elaboración de la norma trabajarán dos consejerías. La formulación de las directrices corresponderá a Ordenación del Territorio, mientras que Ciencia deberá redactar el documento de avance, en el que se precisarán los objetivos que persigue la regulación, y el documento inicial estratégico de evaluación ambiental. Con este acuerdo, el Principado trata de dar respuesta «al significativo aumento de solicitudes para implantar este tipo de equipamientos para almacenar energía, que ha generado preocupación social ante la falta de regulación urbanística específica». Esta medida permitirá ordenar estas instalaciones en Asturias y afrontar los retos ambientales y sociales asociados a esta tecnología.

El alcalde quiso dejar claro, no obstante, que no es el Ayuntamiento sierense el encargado de redactar estas directrices.

El mismo día que se aprobó esta suspensión, el propio Gobierno regional avanzó en la tramitación de un gran parque de baterías –se trata de la concentración de tres proyectos en una misma parcela industrial– en la parroquia de Argüelles, en Siero, donde hay un amplio rechazo social. En detalle, se trata de almacenes energéticos impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power– que pretendían instalarlos en diferentes puntos de la zona rural, en Argüelles y San Miguel de la Barreda. Ahora, los promotores presentaron una nueva iniciativa concentrando tres planes –los dos citados y otro de Meres– para su instalación en una única parcela en Argüelles, pero con una diferencia sustancial: se lleva todo a un terreno industrial en la zona de Fuentespino, entre la carretera nacional 634 y la que conecta con San Miguel. Al lado de la parcela se encuentra una instalación de prefabricados de hormigón.

Esta propuesta conjunta es la que ha sido ambientalmente autorizada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Los vecinos anuncian una guerra judicial como la iniciada en Granda.