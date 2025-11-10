Siero destina 112.000 euros a familias con dificultades económicas con menores

El Ayuntamiento de Siero, como ha confirmado este lunes la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, abre desde ... este martes la solicitud para las ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. El importe destinado a estas ayudas asciende 112.000 euros y están cofinanciadas por el Principado. Cada familia percibirá 700 euros.

Tal y como indicó la edil, «la concesión de estas ayudas económicas directas a familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo tienen por finalidad procurar que las necesidades básicas del menor estén cubiertas». Se destinan cuando «la causa determinante del riesgo para su desarrollo integral proceda de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos».

Las solicitudes se podrán presentar desde el 11 hasta el 24 de noviembre, ambos inclusive. Por normal general las familias deberán estar empadronadas en el concejo desde hace un año, a excepción de refugiados, emigrantes retornado o víctimas de violencia de género.

Las ayudas están dirigidas a «las familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad». Unidades familiares que además «no superen el límite económico de ingresos establecidos a partir de la tasa de umbral de riesgo de pobreza a la que se le aplica un coeficiente en función de los miembros de la unidad familiar».

Por último, la edil ha comentado que «el año pasado se concedieron 144 ayudas, alcanzando el cien por cien de las solicitudes que cumplían los requisitos de la convocatoria».

«Este año, el presupuesto permite conceder hasta 160 ayudas, siempre y cuando las familias solicitantes, cumplan los requisitos establecidos». Las bases se pueden consultar a través de la web municipal.