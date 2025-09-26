Siero reparte 100.000 euros para las luces de Navidad en ocho poblaciones del concejo

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, han anunciado este viernes la ... aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de las subvenciones de alumbrado navideño, que ascienden a un total de 98.876 euros. El regidor también adelantó que para el próximo año subirá la subvención, al menos hasta los 150.000 euros.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, estaba destinada a las asociaciones de vecinos, de festejos, culturales y de comerciantes del concejo de Siero inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, ejercicio 2025, y a las empresas del sector comercial y hostelero cuyo domicilio social radique en una entidad de más de 10.000 habitantes, con el fin de que estas puedan instalar, mantener, montar el alumbrado navideño.

En esta convocatoria, se presentaron un total de ocho solicitudes, todas ellas aprobadas, lo que permitirá instalar alumbrado navideño en las siguientes localidades del concejo: Lugones, Pola de Siero, La Fresneda, El Berrón, Anes, Santa Marina, Lieres y Muñó (primera vez que pide la ayuda).

Las ayudas se distribuyen en las tres líneas de actuación previstas en las bases; así, la primera de ellas está destinada a asociaciones y empresas de localidades con más de 10.000 y se concedieron a la Asociación Cabalgata de Reyes de Lugones (29.996 euros) y a la Asociación de Hosteleros Les Campes (30.000). En la línea 2 –para colectivos de entre 3.500 y 10.000 habitantes– resultaron beneficiarias la Asociación de Vecinos de La Fresneda y la Asociación El Arbolón de El Berrón con 15.000 euros cada una. Y en la línea 3 –para localidades de menos de 3.500 habitantes– recibieron ayuda la Sociedad Cultural y de Festejos Santa Apolonia de Pañeda Nueva (2.222 euros), la Asociación Cultural y de Festejos Los Cuquiellos de Santa Marina (2.222), la Cofradía de San Antonio de Lieres (2.500) y la Sociedad de Festejos de Muñó (1.936 euros).