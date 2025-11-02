El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los muchos colapsos en al tráfico que se suelen producir en el nudo de acceso a Parque Principado desde la autovía A-64. A. F. G.

Siero ejecutará por fases el nuevo acceso a Parque Principado «para evitar más colapsos» en Navidad

La construcción de la nueva rotonda en Granda se aparca para después de esa campaña, pero se apurará el vial de entrada de la A-64 desde Oviedo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:10

Está prácticamente lista la adjudicación de los trabajos para construir el nuevo acceso desde la autovía A-64 al área comercial y de servicios ... de Paredes, donde se encuentra Parque Principado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, ya hay propuesta para contratar la obra entre las tres empresas que se presentaron al proceso de licitación, con un presupuesto base de 720.697 euros (sin impuestos). La firma que más puntuación ha logrado en el proceso es Alvargonzález Contratas. ¿El objetivo de esta actuación? Acabar con los constantes colapsos de tráfico que se registran en la zona. Por eso, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', avanzó que ya se está planificando la obra, que tiene un plazo de ejecución de seis meses. Es por eso que se prevé realizar la solución por fases. De este modo, se aparca la habilitación de la gran rotonda en el nudo de Granda-oeste, la parte principal del plan, para no interferir en la circulación que se va a generar de cara a la próxima campaña navideña. Se abordará en una fase posterior a esas fechas.

