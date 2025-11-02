Siero ejecutará por fases el nuevo acceso a Parque Principado «para evitar más colapsos» en Navidad

Está prácticamente lista la adjudicación de los trabajos para construir el nuevo acceso desde la autovía A-64 al área comercial y de servicios ... de Paredes, donde se encuentra Parque Principado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, ya hay propuesta para contratar la obra entre las tres empresas que se presentaron al proceso de licitación, con un presupuesto base de 720.697 euros (sin impuestos). La firma que más puntuación ha logrado en el proceso es Alvargonzález Contratas. ¿El objetivo de esta actuación? Acabar con los constantes colapsos de tráfico que se registran en la zona. Por eso, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', avanzó que ya se está planificando la obra, que tiene un plazo de ejecución de seis meses. Es por eso que se prevé realizar la solución por fases. De este modo, se aparca la habilitación de la gran rotonda en el nudo de Granda-oeste, la parte principal del plan, para no interferir en la circulación que se va a generar de cara a la próxima campaña navideña. Se abordará en una fase posterior a esas fechas.

Ampliar Diseño de la rotonda que construirá el Ayuntamiento.

El regidor informó de que, por otra parte, se quiere agilizar «lo máximo posible» la construcción del vial que conecta esta zona comercial desde Oviedo, y que no afectaría al tráfico. Esta solución contempla duplicar la calzada, y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana.

«Es un proyecto muy necesario que llevaba muchos años esperando, desde la propia apertura de Parque Principado; cuando se gobierna hay que buscar la mejor solución posible, pero avanzando», defendió el alcalde, que ve más cerca esta actuación. Se trata de una solución «consensuada y pactada» con Demarcación de Carreteras.

La obra que tendrá que esperar es la mencionada rotonda, «que permitirá absorber un gran volumen de tráfico». Es en este punto donde más problemas de acceso se registran, al existir en la actualidad un ceda el paso que impide el tránsito fluido por el gran volumen de vehículos que usan, a su vez, la incorporación a la A-64 y taponan ese punto. Tendrá 27 metros de radio y un recorrido total de 170. Una de las medidas que se prevé en el nuevo nudo es que estará limitado a 40 kilómetros por hora «para favorecer, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de la circulación en el tramo», se señala en el proyecto.

Estudio del aforo

La justificación de la obra, como se ha citado, es el alto volumen de tráfico que se registra. El estudio de aforos que acompaña al proyecto señala que, en hora punta, por las tardes, se puede contabilizar el tránsito de unos 3.600 vehículos por hora. En el documento se indica que, tras analizar la situación del tráfico en este punto, se concluye que la situación con glorieta en el año horizonte –el 2045–, tras incluir el incremento anual acumulativo y también los vehículos generados por el colindante desarrollo urbanístico El Conceyín, «es incluso mejor que la situación actual sin glorieta».

La actuación afectará a los enlaces a la zona comercial y a Granda, Viella y Colloto. Desde el Ayuntamiento sierense se destacó que se trata de una zona en expansión donde, además de estar la Central Lechera (con 900 empleados directos), se encuentran los polígonos Bravo I y II, y Natalio, donde se desarrolla ese nuevo eje comercial con nueva actividad en el sector servicios.