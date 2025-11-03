El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández. E. C.

Siero establece ocho puntos para La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Asturias

La campaña dará comienzo este viernes hasta el 7 de diciembre

A. F. G.

Lugones

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:51

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, presentó este lunes la nueva edición de La Gran ... Recogida del Banco de Alimentos de Asturias, que este año se desarrollará desde este viernes al 7 de diciembre bajo el lema En Asturias lo damos todo. El Ayuntamiento se suma a la iniciativa estableciendo ocho puntos de recogida en los principales núcleos del municipio.

