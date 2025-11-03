Siero establece ocho puntos para La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Asturias
La campaña dará comienzo este viernes hasta el 7 de diciembre
A. F. G.
Lugones
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:51
La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, presentó este lunes la nueva edición de La Gran ... Recogida del Banco de Alimentos de Asturias, que este año se desarrollará desde este viernes al 7 de diciembre bajo el lema En Asturias lo damos todo. El Ayuntamiento se suma a la iniciativa estableciendo ocho puntos de recogida en los principales núcleos del municipio.
La campaña tiene como objetivo reunir alimentos no perecederos y donaciones económicas que permitan atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad. En el concejo de Siero, los puntos habilitados para la recogida serán el Centro Polivalente de Lugones, el nuevo polideportivo de Pola de Siero, el polideportivo y el Centro Cultural de La Fresneda, el polideportivo de El Berrón, el de Carbayín Alto, así como la Casa de Cultura de El Berrón y la Casa de Cultura de La Pola.
Fernández destacó «la importancia de colaborar en una iniciativa solidaria que cada año permite ayudar a cientos de personas». Asimismo, animó a los vecinos de Siero a participar «ya sea con alimentos o con aportaciones económicas, porque cada gesto cuenta».
Las donaciones también pueden realizarse a través de Bizum 00962 o en la web bancaliasturias.org.
