Siero estrena dos escuelas de 0 a 3 años para poner fin a la lista de espera

«No voy a negar que hemos discutido; y mucho, intensamente». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se refería ayer a ... las diferencias que mantenía el equipo de gobierno local con la Consejería de Educación. Se centraron en remates para equipar la nueva escuela de 0 a 3 años de La Pola (Los Polesinos), que han sido motivo de un retraso en la apertura de casi un año. El centro era, al fin, mostrado este viernes a los padres que van a dejar a sus hijos en las instalaciones habilitadas en el antiguo Cinema, en el parque Alfonso X el Sabio. También hubo retrasos en Mundu Feliz, la segunda del ciclo de Infantil de Lugones. Ambas iniciarán su actividad el próximo martes con un objetivo claro marcado por el Principado: acabar con las listas de espera en el concejo.

Ampliar Los padres visitaron los nuevos centros en La Pola y Lugones.

Estas dos nuevas escuelas de 0 a 3 años suman 56 niños matriculados, informó la consejera, Eva Ledo, que se suman a las plazas ya existentes en ambas poblaciones; en total hay 141 en el municipio. Ledo señaló que los nuevos centros forman parte de la fase I de la red pública y gratuita de Les Escuelines. La responsable regional mantuvo un breve encuentro con las familias, que habían sido convocadas por la directora de ambos centros, Claudia Cases, para una reunión previa a la apertura y para mostrarles las instalaciones.

Ampliar Los niños en las nuevas instalaciones polesas.

Siero es el único concejo con dos escuelas en la fase inicial de la red autonómica. Los Polesinos se ubica en el mencionado edificio que fue rehabilitado por el Ayuntamiento antes de que lo asumiera el Principado. La inversión total recordó el regidor, fue de 2,3 millones de euros. Y eso se nota. Los padres no podían esconder la satisfacción por lo «impresionante» que es el recinto; calificativo que fue empleado por la propia Ledo en su visita a la instalación de La Pola. «Impresionan los espacios, las alturas, las cristaleras, absolutamente todo». Consta de tres unidades y comenzará su andadura con 32 niños; tendrá una plantilla de seis técnicas de educación infantil (TEI).

Nueva situación

Por su parte, el Principado construyó directamente la escuela Mundu Feliz, situada en la antigua casa del conserje del Colegio Público La Ería, en Lugones. La inversión autonómica ascendió a 230.698 euros. Este centro de 0 a 3 años cuenta con dos unidades y tiene matriculados a 24 niños. La plantilla estará formada por cuatro TEI. Ledo señaló que con estos dos nuevos centros «vamos despejando la lista de espera» en el municipio. Ahora queda por cuantificar cuántos padres se han quedado sin el servicio en el municipio; antes era de poco más de 60 niños que quedaron fuera. «Hemos dado entrada a muchos, queda por comprobar cómo queda. Viendo los números, se estudiará si se ve necesidad de ampliar la cifra de unidades», apuntó la consejera. Al menos, Los Polesinos tiene capacidad para duplicar el número de unidades.

El alcalde quiso poner en valor el trabajo conjunto con el Gobierno regional para la puesta en servicio de estos dos centros. «Por fin la consejería va a asumir la gestión de las escuelas, una demanda histórica de los ayuntamientos».