El alcalde de Siero, Ángel García (a la derecha), muestra el nuevo centro de La Pola ante la consejera de Educación, Eva Ledo (centro), y la edil del área, Eva Iglesias. A. F. G.

Siero estrena dos escuelas de 0 a 3 años para poner fin a la lista de espera

Educación cuantificará ahora cuántos niños quedan sin plaza para estudiar si amplía el número de unidades en el centro poleso

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:58

«No voy a negar que hemos discutido; y mucho, intensamente». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se refería ayer a ... las diferencias que mantenía el equipo de gobierno local con la Consejería de Educación. Se centraron en remates para equipar la nueva escuela de 0 a 3 años de La Pola (Los Polesinos), que han sido motivo de un retraso en la apertura de casi un año. El centro era, al fin, mostrado este viernes a los padres que van a dejar a sus hijos en las instalaciones habilitadas en el antiguo Cinema, en el parque Alfonso X el Sabio. También hubo retrasos en Mundu Feliz, la segunda del ciclo de Infantil de Lugones. Ambas iniciarán su actividad el próximo martes con un objetivo claro marcado por el Principado: acabar con las listas de espera en el concejo.

