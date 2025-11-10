Siero incide en la importancia de utilizar el contenedor marrón correctamente Se informará en mercados de La Pola, El Berrón y Lugones, además de en Colloto y La Fresneda

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, de Siero presentaron la segunda fase de la campaña de información, difusión y sensibilización de la recogida separada de los biorresiduos puesta en marcha por el Ayuntamiento de Siero bajo el lema 'Para un Siero verde, usa el marrón correctamente'.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar el uso del contenedor marrón entre los vecinos del concejo y avanzar hacia los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece para 2035 un mínimo del 50% de residuos municipales recogidos separadamente.

En el marco de esta segunda fase, se pondrá en marcha un nuevo reparto de cubos domésticos y bolsas compostables para facilitar la separación de los biorresiduos en los hogares. La iniciativa tendrá lugar del 17 al 28 de noviembre, en horario de 11 a 13 horas. Se instalarán estands en los mercados semanales de La Pola, El Berrón y Lugones, así como puntos informativos en Colloto y La Fresneda. El contenedor marrón, destinado a los biorresiduos, se implantó en 2021, con la colocación de 157 cubos en Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón y Colloto.

