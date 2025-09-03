Siero inicia el saneamiento del sur de Lugones y Puente Nora con 913.934 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en ... el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, acudieron este miércoles al inicio de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora, y de la urbanización de un tramo del camino de Paredes. La actuación cuenta con un presupuesto de 913.93 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Se prevé finalice en marzo

Tal y como explicó el primer edil, el proyecto se desarrollará con dos objetivos. Por un lado, la ejecución de los colectores necesarios para la eliminación de los dos vertidos al río Nora existentes en la zona sur de Lugones: el primero de ellos, en las inmediaciones del tanatorio y el segundo, en la zona del Polígono Industrial de Puente Nora. En ambos casos, se interceptarán los colectores con un colector de nueva ejecución, y se conducirán hasta su incorporación al aliviadero de Los Peñones a través del colector de hormigón (de 800 mm) que discurre por la margen del río, que será también renovado. En total se ejecutarán 1.160 metros de nuevos colectores.

El segundo objetivo, la urbanización de los primeros 550 metros del camino de Paredes, en el que se incluyen la renovación tanto de la red de saneamiento como de abastecimiento existente, la disposición de canalización de reserva para alumbrado, drenaje y los saneos necesarios en las márgenes del camino para obtener el ancho suficiente para disponer tanto la calzada para tráfico rodado como un carril de uso mixto ciclista y peatonal.

El regidor sierense detalló que «están desarrollándose viviendas en la zona y es una obra muy importante para mejorarla». Incidiendo en la necesidad de abordar esta actuación, puntualizó que «con esta obra queremos dar servicio a los vecinos y, al mismo tiempo, generar un lugar más atractivo. Gracias a esta actuación vamos a dar servicio a 164 vecinas y a 25 empresas».

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total superará los 4,7 millones.