El edil Pergentino Martínez, el arquitecto municipal Juan Carlos Álvarez y el alcalde Ángel García. M. Vareñla

Siero inicia el saneamiento del sur de Lugones y Puente Nora con 913.934 euros

La actuación, que permitirá eliminar vertidos al río Nora, estará finalizada en el mes de marzo

Marta Varela

Marta Varela

Lugones

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:16

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en ... el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, acudieron este miércoles al inicio de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora, y de la urbanización de un tramo del camino de Paredes. La actuación cuenta con un presupuesto de 913.93 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Se prevé finalice en marzo

