Ángel García, Patricia Antuña, Juan Freije, y Silvia Menéndez. E. C.

Siero insta a Educación a «atender a los colegios del concejo como es debido»

El alcalde cifra en casi 5,8 millones la cantidad municipal destinada desde 2015 a obras que son «competencia de la consejería»

Marta Varela

Pola de Siero

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:49

El regidor de Siero, Ángel García, precisó este martes que desde que accedió a la Alcaldía en 2015 el Consistorio ha destinado 5,8 millones ... a obras en colegios públicos «que no son competencia municipal, porque no es conservación ni mantenimiento.» Un montante económico en el que incluye la inversión en escuelas infantiles y las obras de la nueva, pendiente de abrir en el antiguo Cinema Los Polesinos en Pola de Siero.

