Siero insta a Educación a «atender a los colegios del concejo como es debido»

El regidor de Siero, Ángel García, precisó este martes que desde que accedió a la Alcaldía en 2015 el Consistorio ha destinado 5,8 millones ... a obras en colegios públicos «que no son competencia municipal, porque no es conservación ni mantenimiento.» Un montante económico en el que incluye la inversión en escuelas infantiles y las obras de la nueva, pendiente de abrir en el antiguo Cinema Los Polesinos en Pola de Siero.

Cuestión esta última que, le recordó a la Consejería de Educación, siguen a la espera de «la pongan en funcionamiento rápido». Ante esta situación, envió un mensaje a Educación, consejería a la que instó a «atender como es debido a los colegios del concejo de Siero».

«Estamos haciendo un importante esfuerzo por la educación pública, eso sin contar con el coste de la luz, el agua, la limpieza o los conserjes», añadió el alcalde, que apuntó que «es un dinero que podríamos usar para otras demandas de los vecinos, como saneamiento o agua». Y que son unas competencias no municipales.

Baños del Peña Careses

El regidor sierense realizó esta reclamación durante una visita realizada este martes junto a la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, al inicio de las obras de renovación de los baños del área de primero de Infantil del colegio público Peña Careses. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 42.438 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Y han sido asumidos por el Consistorio, en lo que citó el alcalde como otro ejemplo de obra que debería pagar Educación.

La zona sobre la que se intervendrá presenta un deterioro que ha exigido una continua reparación en los últimos años. Los trabajos proyectados consisten en la renovación completa del baño infantil, lo que exigirá inicialmente la retirada de puertas, desmontaje de los aparatos sanitarios existentes y demolición del alicatado, los tabiques interiores, el pavimento y la solera. Una vez despejada el área se colocará una nueva solera y pavimento.

Los tabiques interiores se renovarán en su totalidad para facilitar la instalación de unas cabinas sanitarias cuyas dimensiones están adaptadas a los niños. Además, se instalará un inodoro y lavabo independiente para personas con movilidad reducida con un nuevo tabique. Las cabinas se decorarán con vinilos con motivos infantiles y se ejecutarán de forma que no supongan riesgo de atrapamiento de manos para los niños. Habrá dos inodoros y un lavado triple.