Siero lanzará 6.000 bonos de cinco euros para gastar en las tiendas del municipio

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, anunciaron este martes la aprobación, por ... parte de la Junta de Gobierno Local, de la convocatoria de subvenciones destinadas al Programa Bono Digital Tiendas 2025-26; se trata de una iniciativa municipal orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector.

El plan, dotado con 30.000 euros más otros 10.000 euros para la puesta en marcha de la plataforma digital para su gestión, contempla la emisión de 6.000 bonos digitales de cinco euros que podrán canjearse en los establecimientos adheridos entre el próximo 15 de diciembre y el 20 de enero de 2026. Cada ciudadano podrá obtener hasta 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local.

Cada bono de cinco euros se aplicará sobre compras mínimas de 15 euros, y podrán acumularse varios en una misma operación. Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña.

A través de una plataforma digital, el sistema permitirá gestionar «de forma ágil y segura tanto la adhesión de los comercios como la emisión y el canje de los bonos por parte de los consumidores».

Durante el anuncio, el regidor destacó que «este es un ejemplo del compromiso que tenemos con el comercio local y con todos los colectivos de Siero. Queremos ayudarles y colaborar para que les vaya lo mejor posible. Estamos muy implicados y nos interesa especialmente que este sector del concejo funcione bien».

Los establecimientos interesados en participar disponen de un plazo de diez días naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) para presentar su solicitud a través de la sede electrónica municipal. La campaña requerirá un mínimo de 25 comercios adheridos para su puesta en marcha. En la última edición, celebrada hace dos años, participaron 53 comercios.

Competencia regional

El alcalde quiso destacar que la promoción del comercio es una competencia regional; de hecho, el año pasado no se pudo realizar porque la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo negó el permiso para lanzar este tipo de bonos. ¿El motivo? Porque se detectó una «duplicidad» con la campaña lanzada por el Principado. Es por eso que, en esta ocasión, el programa se presenta como dinamizador digital del sector, que sí es una competencia municipal.