El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avenida del Conde de Santa Bárbara, una de las calles peatonales de Pola de Siero. A. F. G.

Siero lanzará 6.000 bonos de cinco euros para gastar en las tiendas del municipio

Cada vecino podrá descargar vales de hasta 100 euros para usar del 15 de diciembre hasta el 20 de enero en los establecimientos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, anunciaron este martes la aprobación, por ... parte de la Junta de Gobierno Local, de la convocatoria de subvenciones destinadas al Programa Bono Digital Tiendas 2025-26; se trata de una iniciativa municipal orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
  10. 10 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero lanzará 6.000 bonos de cinco euros para gastar en las tiendas del municipio

Siero lanzará 6.000 bonos de cinco euros para gastar en las tiendas del municipio