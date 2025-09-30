Siero inicia la limpieza de 121 marquesinas, en las que actuará hasta cuatro veces en un año

El servicio para limpiar las marquesinas de autobús de Siero comenzó este martes en La Pola. Con un presupuesto que roza los ... 46.000 euros, se prevé actuar en todas las del concejo durante un año y con más de un saneamiento.

La edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, acudió al inicio de los trabajos en una de las instaladas junto al cruce con la calle Valeriano León. Allí, destacó la responsabilidad municipal de «cuidar el estado de las marquesinas» y la importancia de que todos los usuarios del transporte público del concejo dispongan de un «entorno, limpio, seguro y agradable».

Algunas, continuó, presentaban ya una «muy mala imagen, llenas de suciedad y carteles», por lo que resultaba una medida necesaria. Este nuevo servicio es una «novedad» que se centrará en actuar en este tipo de estructuras, tanto las rurales como las urbanas.

De quince tipos diferentes

En total, Siero cuenta con 121 marquesinas de quince tipos diferentes. El contrato de limpieza incluye tener que limpiarlas «entre dos y cuatro veces al año»para poder asegurar que se mantengan en un estado óptimo para vecinos y visitantes que hagan uso del transporte.

Independientemente de las características técnicas de cada instalación, las tareas que recoge el contrato son comunes a todas ellas. Así, además de la limpieza integral de pavimentos, paramentos verticales, techos y mobiliario (como los bancos y respaldos), se retirará también la publicidad no autorizada. Se utilizarán diferentes tipos de productos dependiendo del material con el que estén hechas .

Además, se actuará en el perímetro de la marquesina, incluyendo también actuaciones como el desbroce del terreno, también en los accesos al mismo, y la poda de toda vegetación que dificulte su uso.

Con todo, el contrato municipal incluye la posibilidad de hacer limpiezas extraordinarias en casos puntuales, siempre y cuando lo pida directamente el Consistorio.

Según manifestó Patricia Antuña, con esta actuación a lo largo del año, se muestra el «compromiso» del Ayuntamiento por «mejorar y mantener en buen estado los espacios públicos» del concejo de Siero.