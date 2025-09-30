El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico municipal, José Antonio Martínez, junto a la edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña. E. C.

Siero inicia la limpieza de 121 marquesinas, en las que actuará hasta cuatro veces en un año

El nuevo servicio, que comienza su labor en La Pola, contará con un presupuesto de 46.000 euros

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Siero

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:06

El servicio para limpiar las marquesinas de autobús de Siero comenzó este martes en La Pola. Con un presupuesto que roza los ... 46.000 euros, se prevé actuar en todas las del concejo durante un año y con más de un saneamiento.

