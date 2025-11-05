El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso a uno de lo spo´ligonos industriales de Llanera, en pleno centro de la región. E. C.

Siero, Llanera y Noreña sumaron casi 3.500 contratos laborales en octubre

Los datos señalan que la mayoría, un 71%, son temporales y el 15% se corresponde con indefinidos a tiempo completo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:51

La zona central de la región coge velocidad en lo que a desarrollo empresarial se refiere, y eso se traduce en generación de riqueza y ... de empleo que repercute en los propios municipios. De este modo, según datos del Servicio de Empleo del Principado (Sepepa), se registraron un total de 3.495 contrataciones laborales sumando los registros del mes pasado de los concejos de Siero (2.247), Llanera (1.157) y Noreña (91). Esto supone ya el 14% del total de la región (24.753). Los municipios en los que más se contrata son Oviedo (6.780) y Gijón (6.553), pero por debajo de Siero se encuentra Avilés (1.645). De hecho, el cuarto concejo de Asturias se consolida, mes a mes, como tercer municipio en este listado.

