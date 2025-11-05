Siero, Llanera y Noreña sumaron casi 3.500 contratos laborales en octubre

La zona central de la región coge velocidad en lo que a desarrollo empresarial se refiere, y eso se traduce en generación de riqueza y ... de empleo que repercute en los propios municipios. De este modo, según datos del Servicio de Empleo del Principado (Sepepa), se registraron un total de 3.495 contrataciones laborales sumando los registros del mes pasado de los concejos de Siero (2.247), Llanera (1.157) y Noreña (91). Esto supone ya el 14% del total de la región (24.753). Los municipios en los que más se contrata son Oviedo (6.780) y Gijón (6.553), pero por debajo de Siero se encuentra Avilés (1.645). De hecho, el cuarto concejo de Asturias se consolida, mes a mes, como tercer municipio en este listado.

No obstante, como dato negativo se encuentra la temporalidad, y es que, del total de esa suma de los tres concejos de la zona central, el 71% son contratos temporales y el 15% se corresponden con indefinidos a tiempo completo; el resto se distribuyen en otros tipos de relaciones laborales, como fijos discontinuos o a tiempo parcial (tanto indefinidos como temporales).

Por otro lado, sólo Siero ya genera muchos más contratos que zonas con una población similar o superior, como las dos comarcas mineras centrales. Entre los diez municipios de estos territorios (Aller, Caso, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Riosa, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio) sumaron un total de 1.598 contrataciones en el mismo mes.

Desempleo

Estos datos tienen su reflejo en el índice de desempleo de igual manera en estos territorios. Siero registró un total de 2.527 desempleados, lo que supone un incremento respecto a septiembre (ascendían entonces a 2.471), pero se sigue produciendo un descenso interanual, esto es, en el último periodo del año, del 7%. En Llanera el paro se cifra en 579 personas y en Noreña, 222.

Tanto en Siero como en Llanera hay importantes áreas empresariales y se desarrollan políticas de promoción económica. Así, desde el Ayuntamiento llanerense se busca atraer nuevas oportunidades de negocio al concejo. Es uno de los objetivos que se ha propuesto y que se llevará a cabo a través del denominado Plan Estratégico de Dinamismo y Desarrollo Empresarial (Llanera ON). Con él se busca generar nuevas «pautas de trabajo» que el Consistorio intentará seguir «en los próximos años». Una parte esencial del plan se centrará en reducir la burocracia, agilizando la tramitación de permisos y licencias, así como en mejorar la movilidad en transporte público, sobre todo con los polígonos industriales, e incentivar una oferta formativa acorde al tejido empresarial.

Reducir al máximo los trámites administrativos es lo que busca el Ayuntamiento de Siero con una alianza sellada con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) para la creación de herramientas con Inteligencia Artificial (IA).