Siero presenta las proyecciones de la Cinemateca Ambulante Laboral hasta diciembre

La edil de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado el cartel de películas que se proyectarán en el municipio dentro del programa de ... colaboración con la Cinemateca Ambulante de Laboral. Esta actividad se desarrollará hasta diciembre en La Pola y Lugones. La entrada a cada película será libre hasta completar el aforo de las salas.

De este modo, se anuncia la proyección de 'La gran ambición' este martes a las 19.30 horas en el auditorio poleso y, al día siguiente, a la misma hora, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

El título 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero' podrá verse el día 4 de noviembre (19.30 horas) en La Pola y el día 5, en Lugones (misma hora).

Las proyecciones Cortos en Ambulante serán los días 18 y 19 en el auditorio poleso y en el de Lugones, respectivamente, a la misma hora. Se incluye una selección de cortometrajes recientes incluidos en su catálogo de distribución Laboral Cinemateca. Se trata de una muestra del cine asturiano en formato breve que viaja por festivales nacionales e internacionales. Los títulos son 'Campolivar' (Alicia Moncholí, 2024), 'Susurros' (Antonio Llaneza, 2024), 'Soledá' (Howi Álvarez, 2024) y 'Voice Academy' (Javier San Miguel, 2024).

El último de los títulos de la programación es 'El tesoro de Barracuda'; las proyecciones serán los días 2 y 3 de diciembre (en La Pola y Lugones, a las 18 horas). Se trata de una cinta especialmente dirigido al público infantil.