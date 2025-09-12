Siero prueba la mejor madera de roble asturiano para la construcción de barriles

El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas) de Siero ha acogido, este viernes, la presentación de los resultados del Grupo Operativo Nirdrinks. ... Se trata de un proyecto que se centró en la construcción de un prototipo portátil que permite el análisis automatizado de la duela de roble para barriles. Nació con el objetivo de desarrollar un prototipo de clasificación de madera de roble asturiano destinada a tonelería. La herramienta está al alcance de las empresas de la región, «permitiéndoles avanzar un paso adelante en el conocimiento de la madera que emplean en las barricas en las que elaboran sus productos».

Amelia González Arrojo, coordinadora del área de Bioproductos en el Cetemas, ha sido la encargada de dar a conocer en qué ha consistido el proyecto. Ha repasado todas las fases del mismo y los resultados «muy prometedores, con gran calidad olfativa, gustativa y también visual, y con un sello totalmente asturiano». En el acto estuvo presente Begoña López Fernández, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, quien puso de manifiesto la importancia de este tipo de políticas con las que «estamos consiguiendo que los centros tecnológicos cooperen con el sector y generen proyectos de innovación» y ha añadido que, «en este caso, ya existe un prototipo que mide, duela a duela, la calidad de cada una de ellas, que da servicio ya para hacer sidra, vermú, cerveza y vino de Cangas».

Por su parte, el director científico de Cetemas, Juan Majada, destacó que se trata de un «proyecto estratégico» que pretende incentivar y dar valor al roble de la región; «hay mucha superficie de roble en Asturias totalmente desaprovechada».

Una madera de la que destacó su calidad: «El roble de Asturias es el mejor para cierto tipo de bebidas, hay multinacionales que compran el roble aquí». Además, hizo hincapié en que «disponer de un prototipo que dé servicios a las pymes, para que abran nuevas líneas de negocio, es fundamental».