El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amelia González Arrojo, Begoña López y Juan Majada, junto a la máquina que analiza la madera para duelas de barriles. E. C.

Siero prueba la mejor madera de roble asturiano para la construcción de barriles

El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas) muestra el resultado de un proyecto para el análisis de las duelas

E. C.

Siero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:54

El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas) de Siero ha acogido, este viernes, la presentación de los resultados del Grupo Operativo Nirdrinks. ... Se trata de un proyecto que se centró en la construcción de un prototipo portátil que permite el análisis automatizado de la duela de roble para barriles. Nació con el objetivo de desarrollar un prototipo de clasificación de madera de roble asturiano destinada a tonelería. La herramienta está al alcance de las empresas de la región, «permitiéndoles avanzar un paso adelante en el conocimiento de la madera que emplean en las barricas en las que elaboran sus productos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero prueba la mejor madera de roble asturiano para la construcción de barriles

Siero prueba la mejor madera de roble asturiano para la construcción de barriles