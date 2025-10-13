Siero repara el maltrecho camino de La Reguerona, en la parroquia de Aramil

Aramil ha recibido este lunes la visita del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines de Siero, Alejandro Villa, ... a las obras de mejora que se están ejecutando en el camino de La Reguerona, en la parroquia de Aramil.

Los trabajos se han realizado con recursos municipales, y se ha actuado en unos 125 metros de vía. Unos trabajos que han supuesto una inversión aproximada de 6.000 euros. Las obras han consistido principalmente en sustituir la zahorra por hormigón para mejorar así la firmeza del camino y durabilidad del firme.

Durante la visita, el edil destacó que «este camino de acceso a varias viviendas y era una petición de los vecinos de la zona mejorarlo». Algunos de estos vecinos se acercaron también a las obras para constatar el edil su satisfacción por contar con un acceso seguro hasta sus casas.

Recientemente en esta misma parroquia sierense se había reparado en el camino de acceso a el barrio de San Roque.