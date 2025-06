El Ayuntamiento de Siero inicia la selección de siete agentes de la Policía Local

El Ayuntamiento de Siero informó este lunes, a través del Boletín Oficial del Principado, del inicio de proceso de selección de siete agentes para ... la Policía Local; el objetivo es cubrir las bajas por jubilación que se avecinan. Por lo pronto, para el verano se prevé la incorporación de una decena de interinos.

En detalle, para los puestos de funcionarios, se trata de dos convocatorias. Una de ellas anuncia la incorporación de seis agentes por el turno libre a través del sistema de oposición. La otra se centra específicamente en la provisión, a través del sistema de concurso de méritos, de un puesto de agente de movilidad, esto es, que proceda de otros municipios.

Desde el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) se destacó que se trata de un proceso importante porque «siempre es buena noticia la incorporación de nuevos funcionarios», en un cuerpo en el que prima, cada vez más, la presencia de interinos.

Y todo se debe a la 'guerra' abierta entre el alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', y algunos policías locales. El último capítulo de este enfrentamiento se vivió durante la jornada de la prueba automovilista de la Subida a Muncó, el pasado sábado 31. Por poco la prueba no se celebró; el motivo fue que todo un turno del cuerpo no se presentó a su puesto, lo que generó la ira del regidor. «Quiero pedir disculpas a la ciudadanía que sufre este tipo de actitudes; intentan boicotear y chantajear y, hasta ahora, no lo han conseguido y no lo van a lograr. Habría que hacer reformas para poder despedir a los funcionarios ante este tipo de comportamientos. Por mí, estos cuatro tipos estarían hoy en la calle», manifestó entonces.

El SIPLA, por su parte, presentó documentación para explicar que esas ausencias estaban totalmente justificadas y acusó al alcalde de mentir y de querer desprestigiar el cuerpo. «Si un funcionario se ausenta sin una justificación –o comete alguna irregularidad– hay herramientas legales para abrir un expediente disciplinario y habría consecuencias; en todo este tiempo no se ha iniciado expediente alguno».