Siero suma nómadas digitales: «Al final se acaban quedando en el concejo»

Una abogada, un ingeniero, un organizador de eventos, una copywriter… Profesionales de diferentes áreas que ocupan ocho de las diez plazas de las que dispone ... el Palacio 360 de Pola de Siero, un espacio coworking que gestiona la Cámara de Comercio y que está instalado en el palacio de Santa Cruz, del Ayuntamiento.

Allí, los responsables de ambas entidades han empezado a notar «los primeros pasos» de un nuevo tipo de profesional que está empezando a interesarse por este servicio gratuito y, a la larga, «acaba trasladando su vida al concejo».

Se trata de los denominados nómadas digitales, un tipo de trabajador que ahora, con la temporada estival, ha encontrado en el coworking un refugio en el que poder desarrollar su actividad con tranquilidad.

«Aquí siempre hay espacio porque hay libertad de horario; estamos viendo que cada vez son más», explicó Marta Piquero, responsable del Área de Emprendimiento e Industria del Ayuntamiento, sobre los nómadas digitales y las perspectivas de que sigan eligiendo el concejo para desarrollar desde allí su actividad digital.

La posibilidad de trabajar a distancia –en auge creciente desde pandemia– permite una libertad de movimientos, sin necesidad de acudir a una oficina de manera habitual. «Suele ser gente que trabaja para el extranjero o fuera de Asturias y viene aquí por cualquier motivo. Ahora porque es verano y puede que tengan una segunda residencia, pero de alguna manera están relacionados con Asturias o Siero», añadió la responsable del Área de Emprendimiento e Industria.

Desde Argentina

Así es como, añadió Consuelo Hernández, de la Cámara de Comercio, a través del espacio coworking «han venido muchos trabajadores de Madrid, incluso de Argentina, y al final hay quienes acaban mudándose a Siero».

A Juan de Campo, usuario del espacio coworking e ingeniero de caminos, no le extraña el efecto llamada que lugares como el coworking de Siero está teniendo entre estos trabajadores tan específicos. En su caso, autónomo desde hace un tiempo, cumple este verano un año en las instalaciones y, en su opinión, el sistema «funciona». «Antes iba a una sala de estudio o me quedaba en casa, pero al final no tienes la libertad de hacer reuniones o llamadas; este es un espacio profesional y no corres el peligro de desconcentrarte», explicó. Es gracias a él que el próximo nómada digital, «un amigo que trabaja en Alemania», esta cerca de incorporarse dentro de poco.

Además como elemento de atracción, el Palacio 360 incluye otros servicios que no tienen otros coworking. Por ejemplo, «que un emprendedor entre y salga de aquí ya dado de alta como autónomo». También, se ofrece a los usuarios asesoramiento, espacio para trabajar y se pueden establecer relaciones laborales (networking) entre los usuarios.

A eso se le suma «lo positivo de vivir en Siero», apuntó Hernández. «Este tipo de ayudas al emprendimiento que ofrece Siero convence a la gente, que se acaba mudando» por ello. Así «hay una cada vez mayor oferta de vivienda y la población acaba subiendo». «Este centro siempre está abierto» y desde él instan a cualquier interesado en la aventura de emprender a llamar a su puerta.