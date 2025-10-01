Siero trabaja para que en dos años los bajos comerciales puedan convertirse en viviendas

Se avecina un cambio importante en materia de vivienda en el concejo sierense. El Ayuntamiento comienza los trámites administrativos para modificar el Plan General de ... Ordenación Urbana (PGOU) y que se permita habilitar como viviendas algunos bajos comerciales actualmente en desuso. Son conscientes de que no será la solución para atender la alta demanda de viviendas en el concejo, pero esperan que sea una ayuda.

Además, recuerdan desde el equipo de gobierno que «en las barriadas mineras, y en algunas promociones actuales los bajos destinados a vivienda superan a los comerciales». Algo que es palpable en nuevas promociones de Lugones y La Fresneda donde los bajos ya se construyen como vivienda. Con esta medida nueva se busca «generar vivienda de calidad».

No podrán adecuarse todos los bajos, sino que deberán cumplir con el código técnico de edificabilidad, cuyo principal problema suele recaer en la altura de los mismos.

En este camino el Ayuntamiento no va solo sino que va de la mano de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), desde donde se produjo la petición. Este miércoles el alcalde, Ángel García, mantuvo una reunión con Joel García, presidente de la CAC.

El primer edil considera positiva la petición y apuntó que «hemos acordado iniciar de inmediato los trámites necesarios, que consisten en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana». Un proceso que indicó «puede durar un año y medio o dos años». Remarcando que lo importante es comenzar ya que «somos conscientes de la presión existente en el mercado inmobiliario; en Siero la demanda de la vivienda es muy superior a la oferta que actualmente somos capaces de generar». «Es razonable activar los mecanismos necesarios para que, siempre que reúnan las condiciones que se establezcan en la modificación, los bajos que llevan años parados puedan transformarse en viviendas».

La CAC será la encargada de presentar toda la documentación necesaria para la tramitación, en colaboración con los técnicos y con el Ayuntamiento. Joel García aseguró que «llevamos años reclamando a los alcaldes que usen las herramientas urbanísticas que están a su disposición para solventar el problema de la vivienda, y esperamos que deje de ser un problema para los ciudadanos de esta región».