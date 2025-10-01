El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen León, Joel García, Ángel García,, Javier Rodríguez y Pilar Díaz M V.

Siero trabaja para que en dos años los bajos comerciales puedan convertirse en viviendas

La CAC explica que «llevamos años pidiendo a los alcaldes que usen las herramientas urbanísticas que están a su disposición»

Marta Varela

Pola de Siero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:04

Se avecina un cambio importante en materia de vivienda en el concejo sierense. El Ayuntamiento comienza los trámites administrativos para modificar el Plan General de ... Ordenación Urbana (PGOU) y que se permita habilitar como viviendas algunos bajos comerciales actualmente en desuso. Son conscientes de que no será la solución para atender la alta demanda de viviendas en el concejo, pero esperan que sea una ayuda.

