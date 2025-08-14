El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un momento de la asamblea local del PSOE de Llanera, con Eva María Pérez en primera fila. ALEX PIÑA

La socialista Eva María Pérez será la nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Llanera

«Seguiré la estela que deja Gerardo Sanz», dice la candidata a sustituir este mes al exregidor, que dimitió el lunes entre reproches al Principado

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Eva María Pérez (Oviedo, 1973), teniente de alcalde durante el actual mandato de Gerardo Sanz (PSOE), será la nueva regidora de Llanera. Tomará las riendas ... de la Corporación tras la reciente dimisión de Sanz, que anunció su marcha el pasado fin de semana, con reproches y críticas al Gobierno autonómico, acusándolo de tener abandonado al concejo y cuestionando su implicación con el medio rural.

