La socialista Eva María Pérez será la nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Llanera

Eva María Pérez (Oviedo, 1973), teniente de alcalde durante el actual mandato de Gerardo Sanz (PSOE), será la nueva regidora de Llanera. Tomará las riendas ... de la Corporación tras la reciente dimisión de Sanz, que anunció su marcha el pasado fin de semana, con reproches y críticas al Gobierno autonómico, acusándolo de tener abandonado al concejo y cuestionando su implicación con el medio rural.

La candidatura de Eva María Pérez se abordó este miércoles durante la asamblea local del partido, en Posada. Una elección en la que ya se estuvo trabajando desde que el hasta ahora alcalde avisó de su intención de dimitir al secretario general de los socialistas de Llanera, José Antonio González, y al presidente del Principado, Adrián Barbón, con quien se reunió el pasado febrero para informarle de ello.

Pérez ocupa el cuarto puesto en el grupo municipal socialista, justo detrás de González –también concejal de Participación Ciudadana, Sostenibilidad, Accesibilidad y Deportes– y de María del Pilar Fernández, actual edil de Hacienda, Contratación, Personal y Modernización Administrativa.

La que será la nueva alcaldesa entró a formar parte de la lista municipal socialista en 2019, cuando Sanz presentó su candidatura a la Alcaldía por segunda vez. Ella era una de las cinco novedades que iban como independiente y, en el plano profesional, es educadora infantil y fue 'community manager' en la Federación de Peñas Sportinguistas y presidenta del Grupo Folclórico Picu Santufirme.

Cuando el PSOE ganó las elecciones –formando un gobierno de coalición con Podemos– Pérez asumió el área de Cultura, Festejos y Turismo, manteniendo esa concejalía durante todo el mandato y hasta las siguientes elecciones municipales en 2023.

Durante el tercer mandato de Sanz hubo un cambio en las concejalías delegadas y ella pasó el testigo de Cultura a Iván Pérez, edil que también anunció su dimisión el mismo día que Sanz, el pasado domingo. En su caso, el concejal alegó que entró en el Ayuntamiento «por él y si se va, yo también». La edil pasó entonces a asumir no sólo el cargo como primera teniente de alcalde, sino también el área de Obras, Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Ahora, se presenta ante ella un nuevo camino en el Consistorio tras haber estado trabajando como alcaldesa en funciones desde el pasado fin de semana, cuando Sanz anunció de manera pública que se iba, aunque el equipo de gobierno local ya sabía de su decisión desde el miércoles pasado.

Él presentó su dimisión el lunes, de manera telemática. El siguiente paso será un Pleno extraordinario para la «toma de razón» de su marcha. Se celebrará este jueves a las ocho de la mañana, en el que se informará de la renuncia para que conste en acta.

Trayectoria y compromiso

Este miércoles, tras dos horas de asamblea, se avisó a todos los militantes de que Pérez sería la candidata a sustituir a Sanz, una tarea en la que ella se ha marcado «seguir trabajando como hasta ahora, siguiendo la estela que dejó Gerardo Sanz». «Llevo con él desde 2019 –continuó– y gracias a ello tenemos un gran equipo para continuar». No duda, así, en que podrá seguir «con los trámites y proyectos del Ayuntamiento» de manera más inmediata y apunto ya ha puesto «en marcha la maquinaria para que Llanera siga avanzando».

Por su parte, la agrupación socialista destacó su gran trayectoria y su «compromiso» con el concejo, que «se han plasmado en una participación activa y constante en el tejido asociativo local».

Tocará convocar otro Pleno, de investidura, donde la candidatura de Eva María Pérez se someterá a votación. De hecho, el resto de los grupos municipales puede presentar sus propios candidatos; como si las elecciones acabaran de celebrarse. Antes tendrán que tomar posesión los dos ediles que sustituyan a los dimisionarios. El PSOE de Llanera tiene ocho concejales. En la oposición, el PP obtuvo seis ediles y Vox, dos. En un hipotético acuerdo entre estas dos últimas formaciones habría empate, que tendría que deshacer el único edil de IU. Se prevé que la sesión de investidura se celebre a lo largo de este mes.