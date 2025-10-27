Renfe abre los secretos de su taller de El Berrón a 300 curiosos
Familias, aficionados y niños agotan las plazas de la primera jornada de puertas abiertas y descubren cómo los mecánicos mantienen en pie la red ferroviaria
El Berrón
Lunes, 27 de octubre 2025, 12:13
La profesora organiza hoy una asamblea para que sus críos de segundo de Infantil le cuenten qué cosas hicieron el fin de semana y ahí, ... si Camino levanta la mano, contará que a sus cuatro años el domingo descubrió a las 'ferroviarias' y su mundo, se puso a los mandos de la locomotora que remolca el Transcantábrico y escuchó, en El Berrón, la quejumbre de la VA8, máquina de vapor llamada a volver a circular para protagonizar un proyecto turístico.
Renfe acaba de presentar un Plan Integral de Talleres y Mantenimiento con el que pretende invertir mil millones en la puesta al día de estas bases de mantenimiento. Para celebrarlo la operadora hizo ayer una jornada de puertas abiertas de sus bases en siete provincias, iniciativa que resultó todo un éxito. Las plazas se agotaron rápido y permitieron a aficionados, familias y pequeños conocer un mundo ferroviario normalmente vetado al público. «Repetiremos», comprometió el presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia.
Por El Berrón desfilaron en turnos de media hora más de 300 interesados a los que distintos trabajadores revelaron su día a día. La base se estrenó en 1999 y cuenta actualmente con 20.000 metros cuadrados consagrados a mantener al día una flota de 40 unidades, todas las que en ancho métrico circulan por Asturias.
Uno de los técnicos explicó qué desgaste en una rueda obliga a tirarlas y cuáles permiten seguir aprovechándolas tras un proceso de torneado para que recuperen su forma cónica. Entre fosos, grúas y olor a diesel un especialista mostró las tripas de un motor Mercedes de la serie 29 que le tiene estos días ocupado. «Le hacemos una reparación completa, sustituyendo las camisas, los pistones y otras piezas», detalló. Después de esta renovación el motor vuelve a la vía con una vida útil adicional de 16.000 horas de servicio, detalló.
Fuera del hangar un grupo de ferroviarios trabajaba para revivir la locomotora de vapor VA8. Estaba parada y solo se podía admirar desde la distancia. Bastaba eso para soñar con los viajes que ha podido librar desde que salió de fábrica, en 1958.
