El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un técnico de mantenimiento explicando cómo se conserva la locomotora que tira del Transcantábrico y del tren del Sella. Mario Rojas

Renfe abre los secretos de su taller de El Berrón a 300 curiosos

Familias, aficionados y niños agotan las plazas de la primera jornada de puertas abiertas y descubren cómo los mecánicos mantienen en pie la red ferroviaria

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

El Berrón

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:13

Comenta

La profesora organiza hoy una asamblea para que sus críos de segundo de Infantil le cuenten qué cosas hicieron el fin de semana y ahí, ... si Camino levanta la mano, contará que a sus cuatro años el domingo descubrió a las 'ferroviarias' y su mundo, se puso a los mandos de la locomotora que remolca el Transcantábrico y escuchó, en El Berrón, la quejumbre de la VA8, máquina de vapor llamada a volver a circular para protagonizar un proyecto turístico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  7. 7 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  8. 8 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?
  9. 9

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  10. 10 La resaca más feliz de Valdesoto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Renfe abre los secretos de su taller de El Berrón a 300 curiosos

Renfe abre los secretos de su taller de El Berrón a 300 curiosos