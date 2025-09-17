Teatro del Norte celebra sus 40 años en Lugones
Las actividades se celebrarán este viernes y sábado en el Centro Polivalente Integrado
Siero
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:20
La edil de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves el programa de actividades con motivo del 40 aniversario de Teatro del Norte, que se celebrará este viernes y sábado en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. El evento es organizado en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Siero.
Así, el viernes 19 a las 17 horas se realizará la presentación del libro de Etelvino Vázquez 'La Escuela del director', moderado por Roberto Corte y Boni Ortíz e intervendrán Marta Marzón, Blanca Mariño, David González, Agustín Iglesias y Luis Alija. Posteriormente, a las 20 horas, se representará la obra 'Viaje al profundo norte', interpretada por Sandra Fergadi, David González, Nicolás Dueñas y Etelvino Vázquez.
El sábado 20 a las 17 horas habrá una mesa redonda sobre los 40 años de Teatro en El Norte, moderada por Antonio Sarrio e intervendrán Maxi Rodríguez, Luis Vigil y Manolo Vieites. Para finalizar, a las 20 horas, se representará por primera y única vez, la obra 'La Casa de Los Sueños', interpretada por Sandra Fergadi, Cristina Samaniego, Antonio Sarrio, César Alonso, David González y Etelvino Vázquez.
La entrada a estas actividades es libre hasta completar el aforo de las salas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.