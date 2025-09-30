El Ayuntamiento de Siero atiende la demanda de Meres con el arreglo de cunetas y aceras en Tiñana

El Ayuntamiento de Siero, a través de la Concejalía de Medio Rural, ha comenzado la limpieza y desbroce de las cunetas y ... aceras de la parroquia de Tiñana. El servicio responde a una «demanda vecinal» de los residentes de Meres al equipo de gobierno local (PSOE) que decidió responder. El alcalde, Ángel García, acudió acompañado del edil de Medio Rural Alumbrado Público, Parques y Jardines, Alejandro Villa, a la zona, donde le recibieron algunos de los vecinos. «Nos lo demandaban y con un buen criterio», observó el regidor tras ver el estado de la carretera.

La actuación se puede llevar a cabo gracias al «incremento de presupuesto» del contrato municipal de desbroces, que llega hasta los 600.000 euros e incluye también «la limpieza de márgenes y cunetas», por lo pronostica obtener una «notable mejora».

Con todo, la limpieza municipal no sólo se centrará en estos aspectos sino que, gracias a la intervención de los vecinos, se tiene previsto responder a otras peticiones.

Una de ellas, explicó García, es la de un nuevo contrato de mantenimiento de caminos. «Hay por aquí una ruta de unos 200 metros de longitud que tiene un trozo en mal estado, así que se va a reparar el aglomerado», dijo. Señaló también que el presupuesto anual para esta área en el concejo asciende a 360.000 euros.

Además, también se instalarán «nuevas bases para los contenedores de basura», de tal manera que se evite «invadir la carretera con las bolsas». En definitiva, resumió el alcalde, son «pequeñas mejoras», pero «importantes» para los vecinos de Meres, por lo que espera «tenerlas resueltas antes de que finalice el año».

Más de mil kilómetros

El incremento del contrato municipal para el desbroce de caminos públicos es uno de los cambios introducidos este año. Supone un alza en 350.000 euros respecto al contrato anterior, algo necesario para afrontar los más de mil kilómetros de vías en el concejo. Además, se garantizan dos pases anuales en la mayoría de parroquias,