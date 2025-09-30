El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rodeando al alcalde de Siero, Ángel García, y al edil de Medio Rural, Alejandro Valle, los vecinos Jorge Gaete, Ernesto Real, Mercedes Fernández y Práxedes Rea, con el técnico municipal David Llanos. E. C.

El Ayuntamiento de Siero atiende la demanda de Meres con el arreglo de cunetas y aceras en Tiñana

Se contemplan también otras actuaciones, como el arregló de un camino de la zona y la instalación de nuevas bases a los contenedores de basura

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Siero

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:07

El Ayuntamiento de Siero, a través de la Concejalía de Medio Rural, ha comenzado la limpieza y desbroce de las cunetas y ... aceras de la parroquia de Tiñana. El servicio responde a una «demanda vecinal» de los residentes de Meres al equipo de gobierno local (PSOE) que decidió responder. El alcalde, Ángel García, acudió acompañado del edil de Medio Rural Alumbrado Público, Parques y Jardines, Alejandro Villa, a la zona, donde le recibieron algunos de los vecinos. «Nos lo demandaban y con un buen criterio», observó el regidor tras ver el estado de la carretera.

