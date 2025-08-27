«Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero

Es algo habitual en las noches de verano; grupos de jóvenes se juntan en los parques y plazas de Pola de Siero. Fue ... en uno de ellos, en el de La Habana, donde ocurrió lo inesperado en la noche del pasado domingo: «Solemos acudir a la máquina para coger un chocolate; y, de verdad, que no armamos jaleo». Pero a una vecina del bloque donde se encuentran las máquinas de 'vending' le molesta la presencia de estos grupos. «Nos insultó, nos llamó de todo. Pero lo peor de todo es que nos lanzó, desde la ventana, huevos, agua y lejía. Fue todo muy desagradable porque no paraba de gritar».

En el parque no estaban solos estos jóvenes. Había más grupos de amigos, chavalas en los bancos y gente paseando con el perro a pesar de haber anochecido.

Testigos de lo ocurrido confirmaron a EL COMERCIO que, efectivamente, en el parque estaba todo tranquilo y que fue la vecina la que comenzó a atacar al grupo. «Sí, claro que vamos al parque y nos sentamos en los bancos para charlar y tomar los chocolates de máquina. Es que no tenemos otra cosa que hacer. Antes, al menos, había mesas con tableros de ajedrez. Pero los quitaron».

El jaleo que se montó «fue monumental». Hasta el lugar acudió una patrulla de la Policía Local para calmar los ánimos. Fuentes del cuerpo indicaron que no se registró que los jóvenes estuvieran haciendo botellón ni generando molestias en el vecindario. ¿Qué se hizo? Pedir a los jóvenes que se alejaran de la zona para evitar males mayores con la vecina conflictiva para evitar que lanzara más cosas por la ventana.