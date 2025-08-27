El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Máquinas de 'vending' del parque de La Habana en La Pola. A. F. G.

«Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero

Tuvo que intervenir la Policía Local para evitar males mayores con una vecina

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:22

Es algo habitual en las noches de verano; grupos de jóvenes se juntan en los parques y plazas de Pola de Siero. Fue ... en uno de ellos, en el de La Habana, donde ocurrió lo inesperado en la noche del pasado domingo: «Solemos acudir a la máquina para coger un chocolate; y, de verdad, que no armamos jaleo». Pero a una vecina del bloque donde se encuentran las máquinas de 'vending' le molesta la presencia de estos grupos. «Nos insultó, nos llamó de todo. Pero lo peor de todo es que nos lanzó, desde la ventana, huevos, agua y lejía. Fue todo muy desagradable porque no paraba de gritar».

