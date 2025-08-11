Hasta tres kilómetros de retenciones en la A-64, en Siero, por un camión averiado El vehículo perdió una rueda en la calzada sentido Villaviciosa, cerca de Lieres, sin causar daños personales

E. C. Siero Lunes, 11 de agosto 2025, 17:43 Comenta Compartir

Mucho tráfico en la autovía A-64 y una avería de un camión, que perdió una rueda cuando circulaba sentido Villaviciosa este mediodía antes de llegar a la salida 14, la de Lieres y Nava, en el concejo de Siero. No hubo que daños personales, pero sí largas colas de coches bajo el sol abrasador.

La Guardia Civil informó de que se generaron retenciones de más de tres kilómetros, que ya daban comienzo en Pola de Siero. Poco a poco, se restituyó la circulación para poder acabar con las largas colas.