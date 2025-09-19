El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del híper de Costco en el macropolígono industrial de Bobes, en Siero. E. C.

CC OO y la Unión de Comerciantes anuncian alegaciones para frenar a Costco

«Calificar a un súper sin arraigo de proyecto estratégico es minusvalorar Asturias», asegura el secretario general del sindicato

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:31

Comisiones Obreras y la Unión de Comerciantes del Principado coinciden en su diagnóstico sobre la posible implantación de la multinacional Costco en Siero: «Calificar a ... un súper sin arraigo de proyecto estratégico es minusvalorar Asturias», dijo el secretario general del sindicato en la región, José Manuel Zapico. CC OO y la entidad sectorial anuncian alegaciones para frenar su instalación.

