CC OO y la Unión de Comerciantes anuncian alegaciones para frenar a Costco

Comisiones Obreras y la Unión de Comerciantes del Principado coinciden en su diagnóstico sobre la posible implantación de la multinacional Costco en Siero: «Calificar a ... un súper sin arraigo de proyecto estratégico es minusvalorar Asturias», dijo el secretario general del sindicato en la región, José Manuel Zapico. CC OO y la entidad sectorial anuncian alegaciones para frenar su instalación.

No son nuevos los argumentos de ambas entidades contra la multinacional. Más en detalle, el sindicato en Asturias alerta de que el comercio minorista tiene «síntomas de colapso» en la región, y que la llegada de la empresa norteamericana, «más que beneficios y generación de actividad económica, traería cierres y desempleo».

El secretario general de CC OO de Asturias resalta: «Las multinacionales del comercio sin arraigo ninguno no pueden ser la base de nuestro desarrollo económico». Sobre las alegaciones, desde la formación sindical se subraya que la normativa autonómica no se puede modificar en función de intereses de empresas multinacionales, en referencia a las directrices sectoriales de comercio actuales que impiden la implantación de un establecimiento superior a los 2.500 metros cuadrados. La intención de Costco es que sea de 15.000. Además, «da la sensación de que el alcalde sierense –el socialista Ángel García, 'Cepi'– quiere saltarse la ley eliminando esa regulación sectorial. Por encima está el desarrollo territorial del conjunto de Asturias, que además debe planificarse a través del diálogo social».

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, indicó que se está analizando la propuesta de Costco, que se encuentra en exposición pública. «Un hipermercado, que es un modelo de los años 90 del siglo pasado, no se puede justificar como estratégico para la economía asturiana. Esta ley exige que se cumplan dos de los seis requisitos de su artículo 4, y ninguno de ellos es la inversión ni el empleo». La empresa defiende que va a invertir cerca de cincuenta millones de euros y se prevé la creación de hasta 260 puestos de trabajo directos en un plazo de tres años.

La máxima responsable de esta entidad también se refirió al documento aprobado en Junta de Gobierno Local de Siero para apoyar la implantación del híper. «Nos alegra mucho que en ese informe se reconozca que, en este momento, con la legislación vigente, la instalación de Costco en el polígono industrial de Bobes sería ilegal». Criticó que se quieran mezclar las condiciones de proyecto estratégico para Asturias «con las de inversión y de empleo en un intento de confundir a la opinión pública sobre este asunto». Se considera que es «complicado» que este plan sea de interés.

Rechazo de IU

Izquierda Unida de Siero, por su parte, votó en contra –en la Junta de Gobierno Local del pasado jueves– del informe de resolución propuesto por Alcaldía para avalar la instalación de Costco. La organización considera que se trata de un intento de sortear la normativa urbanística y comercial vigente mediante la vía excepcional del Proyecto de Interés Estratégico, pese a que el proyecto colisiona con las directrices comerciales. IU destaca que el expediente presentado no incorpora «los mínimos de rigor que debe acompañar a una decisión de este calado».

Para IU, el proyecto promovido no puede ser calificado como estratégico porque no aporta valor añadido al concejo ni a la comunidad autónoma y, por el contrario, profundiza la crisis de la terciarización en Asturias. «Un hipermercado, por grande que sea, no es un proyecto estratégico para el futuro de Asturias», afirmó la edil Tere Álvarez. «Siero y Asturias necesitan industria, innovación, cohesión territorial y empleo estable y de calidad, no más dependencia de modelos que devalúan el tejido productivo».