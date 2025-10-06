La urbanización de la avenida de Gijón de La Pola rompe con el 'modelo Siero'

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado el proyecto para ejecutar la urbanización de la transitada avenida de Gijón en La ... Pola. Se trata de una actuación con una inversión prevista de unos 900.000 euros y que aprovechará el espacio ganado tras el derribo de una antigua nave que generaba un embudo en esta entrada a la villa, en el acceso de la plaza de Les Campes. La obra se desarrollará en el tramo que va hasta las escaleras de Santa Ana, que comunican con la capilla. Este proyecto de urbanización rompe con el 'modelo Siero' que se ha implantado en otras actuaciones, tanto en La Pola como en Lugones.

Y es que, explicaba el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', hay limitaciones en esta avenida que impiden, por ejemplo, habilitar un carril bici, seña de identidad de este tipo de obras en el municipio. «Es que no hay espacio». No obstante, indicó que esta actuación ya ha sido expuesta a los vecinos para recabar sus opiniones y poder plantear las soluciones aprobadas.

Así, otra de las novedades que se rompen con ese modelo se centra en las aceras: «Serán de granito para que mantengan la actual estética de la zona antigua y de la plaza de Les Campes».

Lo que sí se mantiene respecto a otras actuaciones en el municipio es la ordenación de las plazas de aparcamiento y la renovación de todos los servicios, como saneamiento o el suministro de agua, entre otros.

No es el único cambio urbanístico de La Pola en el que trabaja el equipo de gobierno; el Ayuntamiento –junto con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias– quiere habilitar un nuevo bulevar peatonal desde el centro de salud hasta la rotonda de El Bayu, donde se encuentra el campo de fútbol, un aparcamiento disuasorio y el punto limpio. El diseño de la actuación, que adelantó EL COMERCIO, contempla cortar el tráfico de la calle Maestros Martín Galache para la supresión del paso a nivel ferroviario existente, construir una pasarela elevada para peatones y ciclistas y mejorar la conexión por carretera en el nudo entre la SI-8 (la carretera de Valdesoto) con la A-64 y el acceso a La Pola. «Y hemos logrado que sea el Adif el que financie la actuación en su totalidad», dijo el alcalde. Aseguró que en esta propuesta lo que prima es «la seguridad», además de que permitirá integrar la senda fluvial del Nora con la trama urbana. «Será una actuación que mejorará mucho esta zona de la villa».