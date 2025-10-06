El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Avenida de Gijón de Pola de Siero, donde se encontraba la vieja nave, ya derruida. A. F. G.

La urbanización de la avenida de Gijón de La Pola rompe con el 'modelo Siero'

La Junta de Gobierno aprueba el proyecto, que pierde el carril-bici por falta de espacio y cuyas aceras serán de granito, similares a las de Les Campes

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:41

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado el proyecto para ejecutar la urbanización de la transitada avenida de Gijón en La ... Pola. Se trata de una actuación con una inversión prevista de unos 900.000 euros y que aprovechará el espacio ganado tras el derribo de una antigua nave que generaba un embudo en esta entrada a la villa, en el acceso de la plaza de Les Campes. La obra se desarrollará en el tramo que va hasta las escaleras de Santa Ana, que comunican con la capilla. Este proyecto de urbanización rompe con el 'modelo Siero' que se ha implantado en otras actuaciones, tanto en La Pola como en Lugones.

