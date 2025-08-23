El uso de Solvay provoca la última disputa entre el alcalde y Podemos

El aprovechamiento del centro de empresas en las antiguas instalaciones mineras de Solvay (Lieres) ha provocado el último enfrentamiento entre el alcalde de Siero ... , el socialista Ángel García, 'Cepi', y la portavoz de Podemos, Silvia Tárano. El regidor, tras las quejas de la edil que pedía la apertura de este espacio, dijo que las empresas no muestran interés, a pesar incluso de explorar la fórmula de la cesión gratuita.

Así, Podemos quiso mostrar «su preocupación por el hecho de que el alcalde reconozca actuar al margen de la ley respecto al vivero y que lo ofrece a las empresas que él decide el uso gratuito de instalaciones municipales sin respetar ningún trámite administrativo».

Ampliar La portavoz de Podemos, Silvia Tárano, en un Pleno. Pablo Nosti

La concejal asegura que «aquí hay gente con proyectos que no pueden salir adelante por la falta de oportunidades, por la subida abusiva de tasas y por las trabas de todo tipo que se ponen en Siero a todo lo que no sea una multinacional», se quejó en este sentido Silvia Tárano.

La concejal de Podemos lamenta que la idea de buscar inversiones del PSOE local «sea viajar a Israel o a Jordania, mientras el comercio local y las pequeñas empresas son abandonados a su suerte». Tárano asegura que mantiene encuentros con personas que «pelean cada día por mantener sus negocios y que se ven lastrados por el incremento en la tasa de recogida de basura, del IBI, la zona azul y por la falta de aparcamientos, sin que desde el Ayuntamiento se les ofrezca ayuda alguna».

Dinamizador económico

Ahora, prosigue la edil, «sin que sepamos las condiciones de acceso al vivero de Solvay, el alcalde afirma que lo está ofreciendo a empresas incluso de forma gratuita. Nos parece inaudito que reconozca semejante actuación arbitraria cuando se trata de bienes públicos. Siero no es el cortijo particular de Ángel García».

Desde esta formación también se recuerda al alcalde cómo hace unos meses se ofreció al equipo de gobierno la posibilidad de que se celebrase en Lugones o en La Pola un congreso sanitario que habría traído a Siero a medio millar de personas. «No mostraron el más mínimo interés y la entidad optó por buscar otra ubicación. Quizás consideran que Costco va a ser quien dinamice el comercio y la hostelería local. Nuestra apuesta es otra, no nos van a encontrar del lado de las grandes multinacionales, sino de quienes crean riqueza y empleo de calidad en nuestra tierra».

Por su parte, el socialista criticó que «hay quien se queja de que no hay inversiones, pero, al mismo tiempo, cuando las encontramos después de mucho esfuerzo, porque no es algo fácil, como la de Costco –la multinacional americana de los hipermercados que quiere instalarse en Bobes–, luego salen criticándola».