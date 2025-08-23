El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', con el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, en Solvay en 2023. E. C.

El uso de Solvay provoca la última disputa entre el alcalde y Podemos

La edil Silvia Tárano critica que el concejo «no es el cortijo particular del alcalde de Siero» y Ángel García se queja de la falta de apoyo para buscar inversiones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:56

El aprovechamiento del centro de empresas en las antiguas instalaciones mineras de Solvay (Lieres) ha provocado el último enfrentamiento entre el alcalde de Siero ... , el socialista Ángel García, 'Cepi', y la portavoz de Podemos, Silvia Tárano. El regidor, tras las quejas de la edil que pedía la apertura de este espacio, dijo que las empresas no muestran interés, a pesar incluso de explorar la fórmula de la cesión gratuita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  4. 4

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  5. 5 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid
  10. 10 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El uso de Solvay provoca la última disputa entre el alcalde y Podemos

El uso de Solvay provoca la última disputa entre el alcalde y Podemos