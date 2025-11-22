Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero

Marta Varela Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:08 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Menos de 70 horas ha sido lo que ha durado intacta la Pitufina karateca que da la bienvenida a Pola de Siero desde la entrada de la autovía minera. Los vándalos, presuntamente en la madrugada de este sábado, se han cebado con la peana sobre la que se asienta. Esta mañana unas hondas rodadas en la parte derecha del interior de la rotonda, y dos pintadas en contra del regidor poleso Ángel García 'Cepi' confirmaban los más negros presagios.

En la parte delantera se puede leer 'Cepi pufista', mientras por detrás está escrito 'Cepi cacique'. La noticia saltó a media mañana y fueron muchos los vecinos que la comentaban condenando la acción. «Por lo menos la figura está intacta, y mira que a mi no me gusta pero esto no se hace», explicaba Ignacio Sánchez mientras hacía cola para comprar el pan.

Las pintadas se realizaron antes incluso de haber terminado la instalación, a la que le queda por poner la iluminación, y un cámara de vigilancia ya que desde el Consistorio se temía que hubiese actos de este tipo. Ahora se debe sumar la limpieza de las pintadas. La figura, de más de cuatro metros de altura y 800 kilos de peso, completa el proyecto de la mejora del acceso a la villa desde la autovía minera por Ferrera.

