Los vecinos de Argüelles acuden a la justicia para frenar los almacenes energéticos

«El Principado no nos ha escuchado y ha tumbado todas nuestras alegaciones». La presidenta de la asociación de vecinos de la parroquia de Argüelles ( ... Siero), Loli Prendes, liderará el proceso judicial que se va a iniciar para frenar la instalación de un gran almacén energético «muy cerca de viviendas». Así se decidió en una asamblea –que reunió a socios y a quienes no forman parte activa del colectivo– celebrada en la noche del pasado jueves. «Acudimos al Contencioso para frenar este atropello».

Hace un par de semanas, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aprobó la construcción del gran parque de baterías, tal y como adelantó EL COMERCIO. Se trata de una iniciativa en la que se han unido tres almacenes en una misma parcela –catalogada como industrial–. Según la documentación presentada para esta gran instalación energética, se superan los 36 millones de euros de inversión. Estos planes están impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power–, que concentraron los tres proyectos para su instalación en una única parcela en la zona de Fuentespino, entre la carretera nacional 634 y la que conecta con San Miguel. Al lado del terreno se encuentra una instalación de prefabricados de hormigón.

También se tramita el proyecto de conexión vial que permitirá acceder al gran parque de baterías. Será la empresa propietaria de la parcela la encargada de ejecutar los trabajos, que tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Lo más destacable de la actuación es que se va a habilitar una glorieta en la carretera nacional 634a, que también mejorará el acceso a la fábrica de prefabricados de hormigón, la que impulsa este plan.

Por otro lado, los ecologistas lamentan que se sigan tramitando nuevos parques de baterías; «ahora se trata de dos nuevos en San Martín del Rey Aurelio, los llamados Carrocera 1 y 2, con 10 contenedores en suelo urbano, con viviendas a menos de 30 metros entre el poblado y el polígono de La Florida». La Coordinadora Ecologista critica «las prisas» por tramitar más almacenes energéticos en zonas urbanas rodeadas de viviendas.

«Es llamativa la larga lista de iniciativas en tramitación, que se une a los ya autorizados; ahora mismo son 10 parques los que tienen la autorización ambiental, con 190 contenedores en cuatro parques en Siero, dos en Gijón, dos en Oviedo, uno en Salas y otro en Corvera».