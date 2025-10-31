El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Loli Prendes, en una asamblea por las baterías. A. F. G.

Los vecinos de Argüelles acuden a la justicia para frenar los almacenes energéticos

Comienza la tramitación de dos nuevos parques de baterías «a 30 metros de viviendas» en San Martín del Rey Aurelio

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:14

Comenta

«El Principado no nos ha escuchado y ha tumbado todas nuestras alegaciones». La presidenta de la asociación de vecinos de la parroquia de Argüelles ( ... Siero), Loli Prendes, liderará el proceso judicial que se va a iniciar para frenar la instalación de un gran almacén energético «muy cerca de viviendas». Así se decidió en una asamblea –que reunió a socios y a quienes no forman parte activa del colectivo– celebrada en la noche del pasado jueves. «Acudimos al Contencioso para frenar este atropello».

