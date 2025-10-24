Silvota: el barrio industrial que impulsa el centro de Asturias

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS Viernes, 24 de octubre 2025, 12:20 Compartir

En el corazón de Asturias, el Polígono Industrial de Silvota respira energía y movimiento. Cada mañana, más de 5.300 personas llenan sus calles, los camiones y furgonetas entran y salen, las empresas abren sus puertas … todo ello impacta directamente en el pulso económico del centro de Asturias y se hace notar. Silvota, es mucho más que un espacio con naves industriales: es una comunidad viva que ha sabido crecer, adaptarse y mirar al futuro con determinación.

Con más de 300 empresas instaladas, este enclave de interés económico se ha convertido en uno de los grandes motores industriales del norte de España. Desde pequeñas empresas familiares hasta firmas internacionales encuentran en Silvota un entorno seguro y bien comunicado, con servicios que funcionan y una gestión que marca la diferencia.

Y en el centro de esa gobernanza está ASEMPOSIL, la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota, que lleva más de cuarenta años cuidando de este espacio industrial con profesionalidad, cercanía y visión estratégica.

Una gestión con rostro humano y mirada al futuro

ASEMPOSIL no es una entidad lejana ni un nombre burocrático. Es un equipo de personas que conocen cada calle, cada empresa y cada necesidad del polígono industrial. Su manera de trabajar ha hecho del espacio productivo de Silvota un lugar donde genera el espacio ideal para la implantación de negocios, donde las empresas crecen y donde los problemas se resuelven con diálogo y eficacia.

Desde la asociación empresarial se ha impulsado una transformación constante: mejora de servicios, gestión de infraestructuras, proyectos de digitalización y un plan nuevas infraestructuras y de movilidad de mercancías y personas que busca hacer de Silvota un lugar más ordenado y sostenible.

El siguiente gran paso es la creación de un centro de transportes en el espacio dotacional del polígono. Una instalación esencial para ordenar el estacionamiento de vehículos pesados, aliviar el estacionamiento, el tráfico interno y reforzar la competitividad logística en el área metropolitana central de Asturias. «Silvota necesita seguir avanzando, y este proyecto es un salto adelante para todos: empresas, trabajadores y visitantes», señalan desde ASEMPOSIL.

Este tipo de actuaciones reflejan la filosofía de la asociación: detectar necesidades, planificar con visión, escuchar a las empresas y actuar con responsabilidad.

Colaborar para crecer

El éxito de Silvota también se explica por su capacidad para mirar más allá de sus límites geográficos. A nivel institucional, y dentro del ámbito de los espacios industriales, través de la ÁREAS Empresariales de Asturias, federación que agrupa a 28 polígonos asturianos, ASEMPOSIL participa activamente en un modelo de cooperación regional que impulsa la modernización y la sostenibilidad de las áreas empresariales.

Gracias a este trabajo conjunto, Silvota forma parte de proyectos de hermanamiento con parques industriales de Irlanda y los Países Bajos, que buscan compartir buenas prácticas y abrir oportunidades a la internacionalización de las empresas asturianas.

A nivel nacional, su presencia en la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES) asegura que Silvota y Asturias estén presentes en los grandes debates sobre la política industrial, la digitalización o la transición verde.

Silvota, orgullo de todos

Silvota no solo genera empleo y riqueza: genera orgullo de pertenencia. Cada persona que trabaja aquí, cada empresa que invierte y cada vecino que ve crecer el polígono siente que forma parte de un proyecto común que dan vida a los concejos de Llanera y Siero.

Lo que ocurre en Silvota se nota en los supermercados, bares, en las tiendas, en los colegios. El polígono es una extensión natural del día a día del área central de Asturias, un motor silencioso que genera riqueza impulsa oportunidades y mantiene viva todos los días la economía local.

Con ASEMPOSIL al frente de la gestión, Silvota ha demostrado que cuando hay buena gobernanza, colaboración y visión de futuro, los polígonos industriales pueden ser mucho más que zonas de trabajo: pueden convertirse en auténticos espacios de progreso compartido dentro de los territorios.

El polígono de Silvota mira al futuro con paso firme. Sabe que la logística, la sostenibilidad y la innovación serán las claves de la próxima década, y se prepara para afrontarlas con la misma determinación que la ha llevado hasta aquí.

