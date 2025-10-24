Technicvan: calefacción y agua caliente diesel para tu camper
El DualHeat DE Connect, una tecnología con sello asturiano que conquista el sector camper europeo
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:34
Desde Llanera (Asturias), Technicvan se ha consolidado como una de las marcas más innovadoras del sector camper europeo gracias a su producto estrella: el calentador combinado diésel DualHeat DE Connect, un sistema que ofrece calefacción y agua caliente en un solo equipo, sin necesidad de gas.
Pensado para furgonetas camper, autocaravanas o embarcaciones, el DualHeat DE Connect proporciona el máximo confort con un consumo mínimo. Funciona con gasóleo del propio depósito del vehículo y permite disfrutar de aire caliente y agua caliente de forma simultánea, manteniendo la temperatura incluso en invierno o en zonas de montaña.
Cada unidad está homologada en Europa (R122, R10, CE) y cuenta con dos años de garantía y servicio técnico propio en Asturias. Su diseño compacto, silencioso y eficiente, junto con una instalación sencilla y rápida, lo han convertido en la elección preferida de numerosos talleres y empresas de camperización en España y Portugal.
Antes de llegar al mercado, el DualHeat DE Connect fue probado durante varias temporadas en la flota de alquiler de ViajaenFurgo, lo que permitió perfeccionar su electrónica, fiabilidad y rendimiento. Ese trabajo de campo garantiza un producto robusto, seguro y adaptado a las necesidades reales del viajero.
Technicvan apuesta por una relación directa con el cliente y por mantener el control total sobre la calidad, el desarrollo y la homologación de sus productos. De este modo, logra ofrecer una alternativa fiable, económica y con respaldo local frente a otros equipos importados sin soporte en Europa.
Hoy, desde Asturias, Technicvan distribuye su calefactor combinado a toda Europa, reforzando el prestigio del sector camper nacional con una tecnología creada, probada y perfeccionada bajo el sello asturiano.
Más información: Llanera (Asturias) www.technicvan.com instagram: @Technicvan_