El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El confort sobre ruedas tiene sello asturiano
CREANDO VALOR

Technicvan: calefacción y agua caliente diesel para tu camper

El DualHeat DE Connect, una tecnología con sello asturiano que conquista el sector camper europeo

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:34

Desde Llanera (Asturias), Technicvan se ha consolidado como una de las marcas más innovadoras del sector camper europeo gracias a su producto estrella: el calentador combinado diésel DualHeat DE Connect, un sistema que ofrece calefacción y agua caliente en un solo equipo, sin necesidad de gas.

Pensado para furgonetas camper, autocaravanas o embarcaciones, el DualHeat DE Connect proporciona el máximo confort con un consumo mínimo. Funciona con gasóleo del propio depósito del vehículo y permite disfrutar de aire caliente y agua caliente de forma simultánea, manteniendo la temperatura incluso en invierno o en zonas de montaña.

Cada unidad está homologada en Europa (R122, R10, CE) y cuenta con dos años de garantía y servicio técnico propio en Asturias. Su diseño compacto, silencioso y eficiente, junto con una instalación sencilla y rápida, lo han convertido en la elección preferida de numerosos talleres y empresas de camperización en España y Portugal.

Antes de llegar al mercado, el DualHeat DE Connect fue probado durante varias temporadas en la flota de alquiler de ViajaenFurgo, lo que permitió perfeccionar su electrónica, fiabilidad y rendimiento. Ese trabajo de campo garantiza un producto robusto, seguro y adaptado a las necesidades reales del viajero.

Technicvan apuesta por una relación directa con el cliente y por mantener el control total sobre la calidad, el desarrollo y la homologación de sus productos. De este modo, logra ofrecer una alternativa fiable, económica y con respaldo local frente a otros equipos importados sin soporte en Europa.

Hoy, desde Asturias, Technicvan distribuye su calefactor combinado a toda Europa, reforzando el prestigio del sector camper nacional con una tecnología creada, probada y perfeccionada bajo el sello asturiano.

Más información: Llanera (Asturias) www.technicvan.com instagram: @Technicvan_

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  6. 6 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Technicvan: calefacción y agua caliente diesel para tu camper

Technicvan: calefacción y agua caliente diesel para tu camper