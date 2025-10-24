El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

CREANDO VALOR

ViajaenFurgo: la libertad de viajar a tu ritmo desde Asturias

Una forma diferente de descubrir el mundo, con la comodidad y autonomía de una casa sobre ruedas

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:55

ViajaenFurgo es una empresa asturiana que ha hecho de la libertad su bandera. Especializada en el alquiler de furgonetas camper totalmente equipadas, permite recorrer España, Portugal o el resto de Europa con la comodidad y autonomía que solo un vehículo casa sobre ruedas puede ofrecer.

Desde su base en Llanera (Asturias), este proyecto familiar diseña y camperiza cada vehículo con mimo, poniendo la experiencia del viajero en el centro. Todo está pensado para que el viaje comience sin preocupaciones: calefacción, agua caliente, cocina completa, camas confortables y el equipamiento necesario para disfrutar del camino sin echar nada en falta.

Viajar con ViajaenFurgo es elegir la aventura sin horarios ni reservas

Viajar sin horarios ni reservas

Viajar con ViajaenFurgo es elegir la aventura sin horarios ni reservas. Cada amanecer puede encontrarte frente al mar, en un bosque o junto a una ciudad europea llena de vida. Las campers invitan a improvisar, detenerse cuando apetece y disfrutar tanto del trayecto como del destino.

El equipo acompaña a cada cliente con explicaciones personalizadas, vídeos y notas de uso que facilitan el manejo de los sistemas, especialmente a quienes se inician en el mundo camper. Además, ofrecen asesoramiento sobre rutas, áreas de pernocta y consejos prácticos para viajar con comodidad y seguridad.

Con una atención cercana y valoraciones sobresalientes, ViajaenFurgo se ha ganado la confianza de cientos de viajeros que repiten año tras año.

Su filosofía es clara: ofrecer un servicio profesional, flexible y humano, en el que cada cliente sienta que su aventura empieza con una sonrisa y continúa sobre la carretera.

Ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones en familia o una gran ruta europea, ViajaenFurgo lo pone fácil para salir a explorar el mundo desde Asturias, con vehículos modernos, seguros y preparados para vivir experiencias inolvidables.

Más información: Llanera (Asturias) www.viajaenfurgo.com instagram: @viajaenfurgo

