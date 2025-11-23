El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
El pavimento de la carretera está muy deteriorado. E. C.

Adjudicada la obra de la AS-330 en Villaviciosa, que costará 2,6 millones e incluirá tres muros

La empresa contará con siete meses para renovar para un tramo con el pavimento muy deteriorado

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

Tres muros para acabar con los problemas que afectan a la carretera AS-330 entre Villaviciosa y Puente Agüera. Un tramo que presenta un ... grave deterioro y que adolece de una falta de mantenimiento que ha convertido ese trazado en un recorrido un tanto inseguro. Problemas que además se agravaban hace dos años con un hundimiento del pavimento que preocupaba especialmente a los usuarios y que ya fue tapado. El Pleno de Villaviciosa, en ese 2023, acordaba, a través de una moción de urgencia presentada por los socialistas, instar al Gobierno del Principado a ejecutar las obras que garantizaran la seguridad. Antes, en 2021, también se había pedido en sesión plenaria que se actuara en esta vía.

