Adjudicada la obra de la AS-330 en Villaviciosa, que costará 2,6 millones e incluirá tres muros

Tres muros para acabar con los problemas que afectan a la carretera AS-330 entre Villaviciosa y Puente Agüera. Un tramo que presenta un ... grave deterioro y que adolece de una falta de mantenimiento que ha convertido ese trazado en un recorrido un tanto inseguro. Problemas que además se agravaban hace dos años con un hundimiento del pavimento que preocupaba especialmente a los usuarios y que ya fue tapado. El Pleno de Villaviciosa, en ese 2023, acordaba, a través de una moción de urgencia presentada por los socialistas, instar al Gobierno del Principado a ejecutar las obras que garantizaran la seguridad. Antes, en 2021, también se había pedido en sesión plenaria que se actuara en esta vía.

Los vecinos llevaban años reclamando mayor seguridad en la carretera. También el PP maliayo había criticado al Gobierno regional por los retrasos a la hora de acometer esta actuación. La primera vez que se abordó esta cuestión en Pleno, a instancias también del alcalde, Alejandro Vega, había sido en 2020, con la aprobación de una moción que fue remitida al Principado. Ahora esos trabajos están un poco más cerca.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de adjudicar por 2.668.050 euros las obras de mejora de 10,6 kilómetros de esa carretera AS-330. La empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S. L. dispone de un plazo de ejecución de siete meses para ejecutar los trabajos.

La actuación, que comprende la pavimentación de la vía entre los puntos kilométricos 0,412 y 11, se divide en dos fases. En la primera, que se extiende desde el inicio hasta pasar la localidad de Bayones (kilómetro 7,5), se ampliará el ancho medio de la calzada, que pasará de 4,7 a 5,5 metros, y se renovará el sistema de drenaje.

En el segundo tramo, entre los kilómetros 7,5 y 11, además de adecuar el pavimento, se construirán tres muros de sostenimiento de hormigón.

El alcalde de Villaviciosa destaca «una inversión tan importante y por la que llevamos trabajando tantos años»

Entre los kilómetros 9,638 y 9,673 se levantará un muro de 5 metros de altura y 35 de largo. Mientras que entre los kilómetros 9,682 y 9,710 la infraestructura de contención será de 2 metros de alto por 28 de largo. Y entre los kilómetros 10,902 y 10,914 se colocará un último muro de 3 metros de alto y 12 de largo. Las obras se completarán con la reposición de la señalización vertical y horizontal, y con la instalación de barreras de seguridad en los 10,6 kilómetros del tramo sobre el que se acometerán las obras.

Seguridad

De este modo, se busca alcanzar el objetivo de «mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios en una vía que presentaba deterioros, hundimientos localizados y la necesidad de renovar el drenaje y los elementos de protección».

El alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, destacó que el Gobierno del Principado «ha cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno lleva trabajando desde hace años». También aprovechó para criticar al PP, «que gobernó toda la vida aquí, y no se acordó de esta carretera y otras, hasta que los mandamos a la oposición».