Aires de Asturias celebra sus 45 años en Villaviciosa

El Grupo Folklórico Villaviciosa-Aires de Asturias está de celebración. Sus 45 años formando parte de la vida cultural del concejo se festejaron este ... sábado en el restaurante Amandi, ocasión en la que se hizo entrega a Elena Alonso, actual directora, de la Gaita de Oro, el mayor galardón de la agrupación.

Se trata de un tema que «había quedado pendiente desde antes de la pandemia», recordó ella, posponiéndose indefinidamente hasta que llegó este aniversario «tan especial». Fue entonces cuando se tomó la decisión de dárselo durante las celebraciones, era el momento ideal y el más adecuado pues esta gijonesa ha estado presente en todos los acontecimientos y es una de las fundadoras. Ella y su madre, Ana María Piñera, decidieron crearla tras la petición de una pareja de vecinos de Villaviciosa, aficionados a la Danza del Portal que buscaban «aprender más bailes» y que pidieron al grupo gijonés Aires de Asturias ayuda. Ella vio la «cantera» y, a sus veinte años, decidió unirse a su madre en este apoyo cultural para el concejo.

Desde entonces, sólo ha habido un crecimiento del que ha formado parte de una manera muy íntima, promocionando y estando dentro de la organización del Festival Internacional Folklórico de la localidad. «Nací en la agrupación y lo llevo dentro», dijo, pasando de Gijón a Villaviciosa, donde no sólo se siguió con «los bailes tradicionales, sino también con la música».

Además, el relevo generacional se mantiene, casi la mitad de sus integrantes «vienen de los colegios Maliayo y San Rafael», lo que demuestra que «nos seguimos nutriendo de gente joven que luego pasará con los mayores». Un logro que se ha conseguido, en parte, gracias a ella.

A la cita en el local hostelero no faltó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, que no sólo festejó el peso cultural de la agrupación, sino que también le dio a Alonso la Manzana de Plata del Ayuntamiento, «en reconocimiento a la trayectoria del grupo y a todos los que han estado estos años llevando el nombre de el municipio por toda España y gran parte del mundo».