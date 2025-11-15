El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la contundente victoria de España ante Georgia
Ana María Piñera y Elena Alonso, en el centro, junto al alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, la edil Reyes Ugalde, a su lado. E. C.

Aires de Asturias celebra sus 45 años en Villaviciosa

La agrupación folklórica de esta filial maliaya entregan la Gaita de Oro a Elena Alonso, fundadora y directora

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

El Grupo Folklórico Villaviciosa-Aires de Asturias está de celebración. Sus 45 años formando parte de la vida cultural del concejo se festejaron este ... sábado en el restaurante Amandi, ocasión en la que se hizo entrega a Elena Alonso, actual directora, de la Gaita de Oro, el mayor galardón de la agrupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  5. 5 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  6. 6 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  7. 7 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  10. 10 La hostelería que cambió hasta la pauta de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aires de Asturias celebra sus 45 años en Villaviciosa

Aires de Asturias celebra sus 45 años en Villaviciosa