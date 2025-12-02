La artista Jezabel Rodríguez gana el Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa

La artista ovetense Jezabel Rodríguez es la ganadora de esta edición del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa Evaristo Arce Piniella. Su trabajo fue ... seleccionado de entre los quince finalistas.

El jurado, presidido por el pintor y profesor Guillermo Simón, escogió el cuadro de Rodríguez por «su obra interior de elementos mínimos en grises, en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado; ha transformado un espacio cotidiano en una escena emocional». Al mismo tiempo, el jurado destacó los trabajos artísticos presentados, con una «gran calidad, pluralidad de estilos y técnicas que hicieron difícil la emisión del fallo».

Rodríguez ya se había presentado en varias ocasiones a este certamen, por lo que dijo estar emocionada de haber ser la premiada de este año, «siendo un concurso muy destacado, con más de 200 aspirantes».

La dotación del premio de este año es de 5.000 euros y recibirá la Manzana de Plata a mediados de enero, cuando se inaugure la exposición con las quince pinturas finalistas del certamen. Además, por unanimidad, se ha votado conceder una mención especial a tres artistas Pepa Satué ('Moderato'), Mónica Dixon ('Not dark yet, nº4') y Fernando Jiménez ('Crome VII').