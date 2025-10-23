El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Ayuntamiento de Villaviciosa congela tasas e impuestos municipales para 2026

Sólo se producirán actualizaciones en el IBI urbano y la tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado

E. C.

Villaviciosa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:03

Comenta

El Ayuntamiento de Villaviciosa ya tiene listas las ordenanzas fiscales para el año que viene, que vuelven a congelar la gran mayoría de impuestos ... y tasas. La propuesta se llevó a la comisión informativa de Hacienda, celebrada el martes 21 de este mes, y fue aprobada con el voto a favor del PSOE y el voto en contra de PP y la edil no adscrita. La idea del equipo de gobierno es llevarla a Pleno el 23 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

