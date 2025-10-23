El Ayuntamiento de Villaviciosa congela tasas e impuestos municipales para 2026

El Ayuntamiento de Villaviciosa ya tiene listas las ordenanzas fiscales para el año que viene, que vuelven a congelar la gran mayoría de impuestos ... y tasas. La propuesta se llevó a la comisión informativa de Hacienda, celebrada el martes 21 de este mes, y fue aprobada con el voto a favor del PSOE y el voto en contra de PP y la edil no adscrita. La idea del equipo de gobierno es llevarla a Pleno el 23 de octubre.

El Consistorio indica que de los 29 impuestos, tasas y precios públicos municipales, sólo se producen actualizaciones en dos, en el IBI urbano y la tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado, ambas por debajo de la subida de índices de precios La congelación de casi la totalidad de los impuestos y tasas municipales, destacaron los socialistas, se produce a pesar del incremento de los costes para los servicios municipales.

Se congelan los siguientes impuestos: de Bienes Inmuebles zona rural, de Actividades Económicas (excepto zona medianas superficies comerciales que se crea una categoría con mayor tributación), sobre vehículos de tracción mecánica (la 'viñeta), sobre instalaciones, construcciones y obras (ICIO) y sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU, plusvalía). Además se aumenta la bonificación por herencia de vivienda.

Las tasas por servicios urbanístico, por expedición de documentos administrativos y ocupación de la vía pública, con terrazas tampoco registrarán incrementos, al igual que el resto de tasas.

Los precios públicos, como el Servicio de Ayuda a Domicilio y las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, asimismo se congelan.

En cuanto al IBI urbano, sí se produce una actualización que sube el tipo del 0,58 actual al 0,60. Se trata por tanto de una actualización del 2,2%, «que supondrá un incremento muy moderado de los recibos ya que el valor catastral sobre el que se aplica, no se incrementará». Tal y como refleja el tesorero municipal en su informe, el tipo del impuesto en Villaviciosa, «se mantiene por debajo de la media de los ayuntamientos asturianos que es del 0,66%», y «muy inferior al máximo legal situado en el 1%». Por señalar ejemplos, en la comarca oriental, Llanes, tiene el 0,75, Cangas de Onis, 0,83 y Piloña, 0,68. Otros municipios asturianos, de similar población, presentan igualmente tipos superiores, como Cangas del Narcea, 0,75, o Corvera, 0,95, enumeraron en el Ayuntamiento.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, recordó que «bajo gobiernos del PP, el tipo llegó a estar en el 1 %, y sólo después de que se produjo el catastrazo con la subida de los valores catastrales, tras la revisión catastral a partir de 2007, se redujo el tipo, pero no lo suficiente para compensar la subida que fue del 10% cada año, hasta que dejó se subir en 2015». Indicó además que desde ese año, no se han actualizado los valores catastrales y que el incremento de los precios es muy superior a la actualización. El recibo medio será de 234 euros, con un incremento de media de 6 euros al año.

Esta actualización moderada, la justifica el gobierno local por la obligación legal derivada de la ley de estabilidad de 2013 (Ley Montoro) de consolidación fiscal, a pesar de que se ha logrado superávit el pasado ejercicio, pero es necesaria para hacer frente al desequilibrio entre ingresos corrientes y gastos corrientes, «que derivan de un los déficits generados por la gestión de la residencia y la piscina municipal, derivados de la gestión del anterior gobierno del PP, y ahora de los intereses que habrá que pagar para pagar las obras del desastre de la piscina municipal». La remodelación de la piscina está pendiente de un modificado de obra tras empezar los trabajos y constatarse deficiencias que impedían proseguir.

También será necesario, apuntaron en el equipo de gobierno, para hacer frente a los incrementos salariales que derivarán de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la plantilla municipal en tramitación.

Las tasas por servicios de acometidas de agua y alcantarillado se actualizarán en el 2,5%, por debajo de los índices de incremento de los costes, para hacer frente a los incrementos derivados del contrato de gestión suscrito en su día con FCC-Aqualia. Los incrementos serán limitados, por ejemplo, una vivienda con consumo trimestral de 24 m3, se incrementará en 0,41 céntimos el trimestre de agua, y 7 céntimos el alcantarillado.