Las casas 'hobbit' de Villaviciosa inician su andadura con «plena ocupación»

La aventura que iniciaron allá por 2008 Juan Manuel Blanco Vega y Sonia Fernández Fouz sigue cubriendo etapas. Sus alojamientos rurales, en Villaviciosa, inspirados ... en el universo Tolkien ya están abiertos y esta nueva fase de su recorrido ha empezado con muy buenos pronósticos.

Las casas 'hobbit' en Argüero ya han acogido a sus primeros visitantes y la propuesta de pasar unos días en una casa propia de la Comarca de la Tierra Media ha calado hondo. Tanto que ya hablan de «ocupación plena». Navidad está prácticamente completa, todos los días de este periodo vacacional; para el puente de mayo del año que viene no quedan plazas y para Semana Santa tampoco. Es más, destacan Blanco y Fernández, han empezado a recibir peticiones incluso para Semana Santa de 2027.

Desde Alicante, Mallorca y Valencia –«los vuelos directos funcionan»– y también de Galicia, País Vasco, Cantabria y, sobre todo, Madrid, llegan las familias que eligen esta otra comarca, la de la Sidra, para pasar unos días en una casa con ventanas y puertas redondas, el techo cubierto de tierra y césped, como las casas de los 'hobbits', y un sinfín de detalles –anillo incluido– que remiten a 'El hobbit' y 'El señor de los anillos'.

Detalles de las instalaciones construidas en Argüero. S. G. A.

De momento son tres, finalmente, los apartamentos abiertos al público, pensados para un público familiar. Abajo, una estancia común y un dormitorio; en la parte superior, la habitación para los niños, con juegos y un tobogán –que gusta tanto a pequeños como a mayores– para bajar de su habitación. Y, por supuesto, un gran desayuno, «abundante, como el segundo desayuno 'hobbit'». Hay además una casita en el árbol que atrapa a los más pequeños y las vistas desde el tejado son espectaculares.

Los resultados de este proyecto permiten a Juan y Sonia hablar de «desestacionalización». «Lo hemos logrado: vamos a tener temporada alta durante todo el año», dicen con vistas a 2026. Consideran que alcanzar ese anhelado objetivo que persigue el sector es una cuestión más de iniciativa personal que de las administraciones, aunque sí creen que estas últimas pueden ayudar. «No podemos tener el MUJA, por ejemplo, cerrado dos meses –enero y febrero– si queremos que vengan turistas a esta zona en esas fechas».