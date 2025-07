El Ciclo de Órgano de Valdediós, en Villaviciosa, acaba de comenzar una nueva edición, la decimoquinta. Lo hizo con un concierto, el pasado viernes, ... del italiano Cosimo Prontera. El próximo concierto correrá a cargo del alemán Frank Hauz, el día 25 de este mes. La tercera en actuar será Susana García Lastra (Villaviciosa, 1964), organista y directora del ciclo, organizado por la Fundación José Cardín, que destaca que esta edición –que cerrará un concierto de cornetto y órgano, a cargo de Israel García y Carlos Paterson– cuenta con el «juego» perfecto entre «internacional, nacional y música de cámara».

–El ciclo de órgano de Valdediós comenzó con buen pie, ¿destaca alguna novedad respecto a ediciones anteriores?

–La novedad son los músicos pero la estructura es la misma. Son cuatro conciertos, dos son de músicos internacionales: uno italiano, el de Cosimo Prontera, y otro alemán, Frank Hauk. Después viene el mío, el de carácter nacional, aunque yo suelo decir que une lo regional y lo nacional, por aquello de que soy asturiana (ríe).

–Falta uno.

–Sí, el del 8 de agosto. Ese será de cámara, con una agrupación que hasta ahora no había ido nunca a Valdediós y que incluye cornetto.

–¿Cómo definiría al cornetto para quien no conozca este instrumento?

–Un instrumento que se suele utilizar mucho en los grupos de música antigua y que es como una especie de corneta renacentista; el cuerpo del instrumento es de madera, pero la boquilla, donde se hace sonar, es de viento metal. Esto no la habíamos escuchado nunca, es un formato de música diferente para Valdediós. Así que podría decirse que seguimos con la misma estructura, pero siempre cambian los músicos y las propuestas, jugamos con eso: lo nacional, lo internacional y la música de cámara. Aunque tenemos algo que nos unirá a todos.

–¿De qué se trata?

–Un compositor español, Cabanilles. Todos los concertistas tocaremos una obra suya para que haya un hilo conductor entre nosotros.

–Así que se juega también con las composiciones del programa, pero con una huella española.

–Sí. Prontera trajo un programa de música napolitana y española, su especialidad; Hauk traerá música alemana, austriaca y holandesa, mientras que mi programa, además de español, tendrá algo de música italiana y francesa. En cuanto al concierto de corneto y órgano, de Israel García y Carlos Paterson, lo dedicarán enteramente al Siglo de Oro español.

–¿Cómo está el órgano de la iglesia de Santa María?

–Vinieron a ponerlo a punto poco antes de los conciertos. Ayudan, porque los instrumentos, si no se tocan, mueren. Además, reúne unas condiciones en las que permite tocar mucha música a pesar de ser no muy grande. Tiene una acústica fantástica, está muy bien diseñado.

–Bien de Interés Cultural (BIC), ¿cómo influye el valor intrínseco del órgano en la impresión del público?

–Es uno de los once órganos declarados en Asturias y en esta edición cumple 312 años. Eso a la gente le encanta, todo en él suena fantástico y por eso hacemos un ambiente acorde, muy espiritual, para los conciertos. Después de tantos años, con una programación de calidad, van apreciando los intérpretes que tocan y agendan el ciclo cada verano. El órgano, en sí mismo, no es un instrumento no muy popular y gracias a esto lo va entendiendo, todos esos factores hacen que sigamos teniendo éxito.

–¿Esa es su valoración tras catorce ciclos?

–Sí, sin duda. Empezó como algo tímido y hace unos años hemos llegado a tener 400 personas en los conciertos, eso son venta de entradas que se invierten en el mantenimiento del órgano para que continúe en condiciones óptimas. En Valdediós los hemos enganchado con el patrimonio asturiano, tocamos en una joya histórica y escuchamos el sonido del siglo XVIII. Es un valor cultural que debemos cuidar y así lo preservamos para el futuro

–¿Qué me dice del año que viene?, ¿hay algún organista que tenga en la lista de pendientes?

–Sí, por supuesto. Además el año que viene, que es la decimoquinta, queremos celebrarlo con algo muy especial. Estamos trabajando en ello todavía, pero siempre hay un buen número de organistas que nos gustaría que se pasasen por aquí. La verdad es que cuando conocen el instrumento de Valdediós se quedan fascinados, no sólo por él sino por el sitio donde está, la iglesia de Santa María. Todo forma parte de un conjunto.

–¿Algún nombre en especial?

–Sí, pero están sin confirmar. Nuestra idea es que sea un ciclo internacional y muy femenino, pero aún no hay nada cerrado. Lo que sí sé es que organizar los 15 años del ciclo no será fácil, aunque la Fundación Cardín siempre consigue que salga perfecto.