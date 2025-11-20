Más de cinco millones para impulsar el desarrollo de la comarca de la Sidra

Más de cinco millones de euros procedentes de Europa para impulsar el desarrollo económico de la Comarca de la Sidra, que abarca los concejos de ... Villaviciosa, Colunga, Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. Es la cantidad que movilizará la Consejería de Medio Rural y Política Agraria –5.126.554 euros de fondos Leader hasta 2027– para poner en marcha diferentes iniciativas.

Los dos municipios costeros, Villaviciosa y Colunga, contarán además con 596.531 euros del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.

Así lo explicaba el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, quien acudió este jueves a ver tres de los proyectos que se financian con estos fondos: una plantación de manzanos de sidra en Villaviciosa, una iniciativa de eficiencia energética de la cofradía de pescadores San Miguel de Tazones y un taller artesano de terrarios de planta natural que ha recibido ayuda del tique rural en Sariego.

El consejero destacó el trabajo realizado por este grupo de acción local durante sus 25 años de trayectoria. En este periodo, ha recibido casi 28 millones en ayudas para 703 proyectos que han generado una inversión de 51,9 millones. Estas iniciativas ayudaron a sostener 827 puestos de trabajo y crearon otros 375.

En la última convocatoria, el grupo ha gestionado 20 expedientes del tique rural, con un 60% de solicitudes de mujeres.

El titular de Medio Rural valoró asimismo la labor de este grupo para impulsar el turismo rural y la agroindustria, en una zona ligada especialmente a la manzana y a la cultura sidrera.

El Principado destina el 25% de los fondos Feader al desarrollo rural, un porcentaje que triplica la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%).

«Referente»

Estos números, defendió Marcelino Marcos, «consolidan Asturias como una comunidad de referencia en la gestión de estos recursos». También apuntó que varias autonomías se han interesado por replicar en sus territorios el modelo del tique rural.

Por otro lado, ha alertado sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo marco financiero. Esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, el que financia el desarrollo rural. El Gobierno de Asturias ya ha trasladado su preocupación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pretende sumar fuerzas para revertir esta propuesta.