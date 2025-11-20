El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano
El alcalde de Villaviciosa y el consejero de Medio Rural, durante su visita en el concejo maliayo. E. C.

Más de cinco millones para impulsar el desarrollo de la comarca de la Sidra

Villaviciosa y Colunga, contarán además con 596.531 euros del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura

S. G. A.

Villaviciosa

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

Más de cinco millones de euros procedentes de Europa para impulsar el desarrollo económico de la Comarca de la Sidra, que abarca los concejos de ... Villaviciosa, Colunga, Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. Es la cantidad que movilizará la Consejería de Medio Rural y Política Agraria –5.126.554 euros de fondos Leader hasta 2027– para poner en marcha diferentes iniciativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
  9. 9 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  10. 10 Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de cinco millones para impulsar el desarrollo de la comarca de la Sidra

Más de cinco millones para impulsar el desarrollo de la comarca de la Sidra