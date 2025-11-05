El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Turistas en el núcleo de Tazones, en Villaviciosa. E. C.

La Comarca de la Sidra alerta de los riesgos de la proliferación de viviendas vacacionales

La comisión de seguimiento turístico de la mancomunidad pide evitar su concentración, ya que genera tensiones en los municipios

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

La comisión de seguimiento del Destino Turístico Inteligente Comarca de la Sidra –que está formada por los municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y ... Villaviciosa– traslada «nuestra creciente preocupación por el impacto que la proliferación de viviendas vacacionales y de uso turístico está teniendo en el desarrollo territorial, económico y social de nuestros municipios». Desde la entidad se asegura que este fenómeno «está comenzando a generar en nuestro territorio externalidades negativas que afectan de forma directa a los objetivos estratégicos del modelo turístico, particularmente en los ejes de sostenibilidad, cohesión social, gobernanza y accesibilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  4. 4 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Comarca de la Sidra alerta de los riesgos de la proliferación de viviendas vacacionales

La Comarca de la Sidra alerta de los riesgos de la proliferación de viviendas vacacionales