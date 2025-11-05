La Comarca de la Sidra alerta de los riesgos de la proliferación de viviendas vacacionales

La comisión de seguimiento del Destino Turístico Inteligente Comarca de la Sidra –que está formada por los municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y ... Villaviciosa– traslada «nuestra creciente preocupación por el impacto que la proliferación de viviendas vacacionales y de uso turístico está teniendo en el desarrollo territorial, económico y social de nuestros municipios». Desde la entidad se asegura que este fenómeno «está comenzando a generar en nuestro territorio externalidades negativas que afectan de forma directa a los objetivos estratégicos del modelo turístico, particularmente en los ejes de sostenibilidad, cohesión social, gobernanza y accesibilidad».

Desde la mancomunidad se entiende que la expansión de este tipo de alojamientos «está provocando una distorsión del mercado residencial, reduciendo la oferta de vivienda habitual y elevando los precios de alquiler, dificultando su acceso a jóvenes, familias con rentas limitadas o nuevos pobladores, lo que ahonda en el riesgo de despoblación y envejecimiento».

Esta proliferación, se prosigue, «contraviene los principios de desarrollo rural que se promueven para este territorio». También se lanza la voz de alarma porque este modelo «afecta al ecosistema empresarial turístico tradicional y a la economía local basada en la calidad, el arraigo territorial y el empleo estable». Desde esta comisión se asegura que se produce una presión creciente sobre los servicios municipales, «generando situaciones de saturación especialmente en núcleos de alta demanda estacional».

Rechazo ciudadano

Otro de los problemas que se detecta desde en la entidad es la convivencia vecinal, «debido a la transformación de zonas residenciales en espacios de uso turístico, alterando el tejido social, la identidad de las localidades y la tranquilidad cotidiana de sus habitantes; esto puede derivar en fenómenos relacionados con el rechazo a la actividad turística».

En este contexto, desde la comisión se considera «urgente y prioritario» reforzar la coordinación entre administraciones para realizar un diagnóstico conjunto, riguroso y actualizado de la situación de las viviendas vacacionales y de uso turístico en los municipios de la comarca. Se pide un fomento de las herramientas de control y supervisión, «que permitan actuar ante situaciones de irregularidad o concentración excesiva, así como la promoción de la implantación de criterios de ordenación municipal, que limiten la densidad de estas viviendas por zona».